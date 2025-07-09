Bayraktar, Viyana\'da Azerbaycan Enerji Bakanı ile Görüştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Viyana'da Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 9'uncu OPEC Uluslararası Semineri'ne katıldı. Bakan Bayraktar, buradaki temasları kapsamında Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ile görüştü. Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Viyana'da Azerbaycan Enerji Bakanı Sn. Parviz Şahbazov ile ülkelerimiz arasındaki köklü enerji ortaklığını bölgesel ve küresel ölçekte daha ileriye taşıyacak konuları ele aldık. Hazar'dan Avrupa'ya uzanan enerji koridorlarının güvenli, sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş bir yapıya kavuşmasında Türkiye-Azerbaycan ortaklığının tamamlayıcı rolünü bir kez daha teyit ettik. Üçüncü ülkelerdeki ortak girişimlerden yeşil dönüşüm hedeflerine kadar geniş bir perspektifte yürüttüğümüz iş birliğini değerlendirdik" ifadelerini kullandı.