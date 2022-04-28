Bayram öncesi giyim işletmelerinde yoğunluk - Son Dakika
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Bayram öncesi giyim işletmelerinde yoğunluk

28.04.2022 13:32
Bayram öncesi giyim işletmelerinde yoğunluk

Ramazan Bayramı'na günler kala çarşıda insan yoğunluğu artarken, giyim işletmeleri bayramlık kıyafet alışverişinden memnun.Gelenek haline gelen, bayram öncesi alışveriş telaşı bu sene de devam ediyor.

Ramazan Bayramı'na günler kala çarşıda insan yoğunluğu artarken, giyim işletmeleri bayramlık kıyafet alışverişinden memnun.

Gelenek haline gelen, bayram öncesi alışveriş telaşı bu sene de devam ediyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bayramlık almak isteyen vatandaşlar çarşıyı doldurdu. Büyük küçük demeden herkes bayramlık kıyafet heyecanıyla alışverişe çıktı. Giyim mağazalarında yaşanan yoğunluk göze çarparken, işletmeciler bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi.

"Kalabalığa yetişemiyoruz"

Eskişehir'de 20 yıldır giyim mağazası işleten Mehmet Sabri Ömen, bayram alışverişlerinde kıyafetin öne çıktığını söyledi. Bayramı yeni kıyafetlerle karşılamak isteyenlerin çarşıya akın ettiğini belirten Ömen, kalabalığa yetişemediklerini vurguladı. Yoğunluktan memnun olduğunu dile getiren Ömen şu ifadeleri kullandı:

"Bayramla birlikte yoğunlukta arttı. Bayramda çalıştıracak eleman bulamıyoruz, kimse çalışmıyor. Kalabalığa yetişemiyoruz diyebilirim. Millette para çok, herkes alışverişe çıkmış. Bayram öncesinde kıyafetlerde, bayramlıklarda kampanya da yaptık. Mümkün olduğu kadar fiyatları düşük tutuyoruz. Az para kazanıyoruz ama çok iş yapıyoruz. Bayramlık alışverişleri bizi memnun etti, bayramın birinci gününe kadar da böyle devam etmesini umuyoruz " - ESKİŞEHİR

Bayram öncesi giyim işletmelerinde yoğunluk
Bayram öncesi giyim işletmelerinde yoğunluk
Bayram öncesi giyim işletmelerinde yoğunluk
Bayram öncesi giyim işletmelerinde yoğunluk
Bayram öncesi giyim işletmelerinde yoğunluk

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Eskişehir, alışveriş, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayram öncesi giyim işletmelerinde yoğunluk - Son Dakika


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