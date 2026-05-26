Bayram Öncesi Hazır Giyim Talebinde Artış

26.05.2026 11:17
Bayramda yeni kıyafet alma geleneği sayesinde hazır giyimde talep artıyor ve ekonomiye katkı sağlıyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi ve Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meslek Komite Üyesi Şenol Aras, her bayram öncesi hazır giyimde her zaman ciddi bir hareketlilik olduğunu belirterek, "İnsanlar bayramda yeni kıyafet alma geleneğini sürdürüyor. Bu yüzden hem mağazalarda hem de online platformlarda talep artıyor. Bu yıl da sezon başlamasına bağlı hareket başlayarak hız kazandı." dedi.

Bayram dönemlerinin hazır giyim ve perakende sektörü açısından yılın en önemli satış dönemlerinden biri olduğunu ifade eden sektör temsilcileri, artan müşteri trafiğinin küçük esnaftan AVM'lere kadar geniş bir alanda ekonomiye canlılık kattığını vurguluyor.

İstanbul'daki çarşılar, cadde mağazaları ve alışveriş merkezlerinde hareketlilik yaşanırken sezonluk talebin üretim tarafında da siparişleri artırdığı belirtiliyor.

Yaz sezonunun başlamasıyla özellikle mevsimlik ürünlere yönelik talep artarken, sektör temsilcileri hem mağaza hem de online satış kanallarında yoğunluk yaşandığına dikkati çekiyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Şenol Aras, AA muhabirine, bayram öncesinde hazır giyim sektöründe hareketlilik yaşandığını belirterek, "Aslında her bayram öncesi hazır giyimde her zaman ciddi bir hareketlilik oluyor. İnsanlar bayramda yeni kıyafet alma geleneğini sürdürüyor. Bu yüzden hem mağazalarda hem de online platformlarda talep artıyor. Bu yıl da sezon başlamasına bağlı hareket başlayarak hız kazandı. Özellikle online alışverişin payı biraz daha yükseldi diyebiliriz." ifadesini kullandı.

"Küçük esnaf için bayram yılın en kritik satış dönemlerinden"

Aras, özellikle gelecek süreçte yaz aylarının başlayacak olmasından dolayı daha çok mevsimlik yazlık ürünlerin, etekler, elbiseler ve benzeri ürünlere talep bulunduğunu gördüklerini, bunun da sektör için bir kazanım olduğunu söyledi.

Bayram alışverişlerinin esnaf ve perakende sektörü açısından ekonomiye katkısının olumlu olduğuna işaret eden Aras, "Küçük esnaf için bayram, yılın en kritik satış dönemlerinden biri. Özel vitrinler ve kampanyalar sayesinde ciro artıyor ve doğal olarak ekonomik katkısı olumlu." ifadelerini kullandı.

Aras, bu dönemde de İstanbul'daki çarşılar, AVM'ler ve cadde mağazalarında müşteri trafiğinde artış yaşandığına dikkati çekerek, "Bu esnaf için kesinlikle olumlu oluyor zaten gözle görülür şekilde bir trafik artışı meydana geliyor." dedi.

Hazır giyim sektöründe bayram döneminin üretim ve istihdama etkilerine ilişkin Aras, "Üretim açısından sezonluk talep artışı oluyor. İstihdam açısından da geçici veya sezonluk iş imkanları doğuyor ama yapısal istihdam açısından etkisi sınırlı." yorumunu yaptı.

"Online alışveriş de ciddi şekilde yükseldi"

Aras, bayram öncesi kampanyalar ve indirimli satışların tüketiciler açısından olumlu etkilerinin görüldüğünü bildirerek, tüketicilerin son dönemde alışveriş tercihlerindeki değişimlere ilişkin, (tüketicinin) her gün daha bilinçlendiğini, bütçe odaklı alışveriş yaptığını söyledi.

Aras, online ve mağaza satışlarına ilişkin, "Mağazalar hala satışların çoğunu alıyor çünkü insanlar ürünleri denemek ve hemen almak istiyor. Ama online alışveriş de ciddi şekilde yükseldi. Özellikle genç ve şehirli tüketiciler online kanallara kayıyor. Bayramda ikisi birlikte hareket ediyor diyebiliriz." dedi.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün birçok yönüyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan ve bünyesinde pek çok farklı sektörü barındıran stratejik bir yapıya sahip olduğunu belirten Aras, "Net ihracattan kadın istihdamına, yan sanayilerin desteklenmesinden üretim ve ticaret zincirine kadar çok geniş bir etki alanına sahip. Aslında bu konu oldukça kapsamlı." değerlendirmesinde bulundu.

Aras, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugünün anlam ve önemine uygun olarak kurbandan örnek verecek olursak, nasıl ki kurbanın derisinden etine, sakatatından diğer tüm parçalarına kadar her şey değerlendirilip hiçbir şey boşa gitmiyorsa, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de buna benzer bir yapıya sahiptir. Üretimden ihracata, istihdamdan lojistiğe kadar her yönüyle ülkeye fayda sağlayan, ekonomiye değer katan çok önemli bir sektördür."

Kaynak: AA

