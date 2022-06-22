Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor: Arabalarını satmak istemiyorlar - Son Dakika
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Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor: Arabalarını satmak istemiyorlar

22.06.2022 13:59

- Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor Oto galericiler: "Eski bayramları arıyoruz" Kurban Bayramına sayılı günler kala ikinci el araç piyasasında satışlar durdu.

- Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor

Oto galericiler: "Eski bayramları arıyoruz"

İSTANBUL - Kurban Bayramına sayılı günler kala ikinci el araç piyasasında satışlar durdu. Fiyatların şiştiğini belirten galericiler, eski bayramları aradıklarını söyledi.

Kurban Bayramı öncesi normalde haraketli olan ikinci el araç piyasası, fiyatların şişmesinden kaynaklı durma noktasına geldi. Galericiler bu durumdan olumsuz etkilenirken, alıcıların geneli ise yatırım amaçlı araç almaya yöneliyor. Son iki haftadır fiyatların çok fazla şiştiğini belirten galericiler, yaklaşık 3 yıldır eski bayramları aradıklarını söyledi.

"Araç alabilen vatandaşlarda yatırım amaçlı alıyorlar"

İkinci el piyasasının son iki haftadır durgun olduğunu ifade eden galerici Yılmaz Kebapçı, "Şu anda araç temininde sıkıntı çekiyoruz. Olan araçlarda çok pahalı. Normalde bayram öncesi işlerimiz çok yoğun olurdu. Eski bayramları arıyoruz artık. Hem okullar tatil hem de bayramda öncesi tatile gitmek isteyen vatandaş fiyatlardan dolayı beklemeye geçti. Aylık ortalamanın çok altındayız şu anda. Geçen seneye göre yüzde 100'ün üzerinde arttı diyebiliriz. Araç alabilen vatandaşlarda yatırım amaçlı alıyorlar" diye konuştu.

"Son üç senedir bayram diye bir şey kalmadı"

Satışlar düşüş olduğunu belirten galerici Gökhan Ardeşen, "Bir iki ay öncesine kadar işlerimiz iyiydi. Şu anda ise olan talep duruldu. Fiyatlar baya yükseldi sebebini bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yükselirken araç alanların çoğu yatırımcı oluyor. Son üç senedir bayram diye bir şey kalmadı. Eskiden bayramdan önce kullanıcı alırdı şimdi ise yatırımcı alıyor. Eskiden aracı kullanıcıdan alırdık kullanıcıya satardık. Eski bayramları arıyoruz. Normalde haftada 8-9 araç satardık şimdi ise 2-3'e düştü" şeklinde konuştu.

(UGR-ACÖ-E)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor: Arabalarını satmak istemiyorlar - Son Dakika

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