Bayram seyahati için araç kiralama 1-17 Nisan'da yoğunlaştı - Son Dakika
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Bayram seyahati için araç kiralama 1-17 Nisan'da yoğunlaştı

21.04.2022 13:01
Bayram seyahati için araç kiralama 1-17 Nisan'da yoğunlaştı

Enuygun.com'un verilerine göre, bayram seyahati için araçların yüzde 85'i 1 Nisan- 17 Nisan aralığında kiralandı.

Enuygun.com'un verilerine göre, bayram seyahati için araçların yüzde 85'i 1 Nisan- 17 Nisan aralığında kiralandı.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, bayram tatili için gidecekleri bölgeye hızla varmak isteyenler seçtikleri rotaya uçak ile gidiyor ve havaalanından teslim almak üzere araç kiralayarak gittikleri yeri özgürce keşfedebiliyor.

Araçlar en çok İzmir Adnan Menderes ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarından kiralanırken seyahat severlerin araç kiralamada en çok tercih ettiği model Fiat Egea oldu.

Bayramda en çok tercih edilen rota İzmir

Bayram için seyahat planı yapanlar araçlarını daha çok havaalanlarından teslim almayı istiyor.

Şehirler arası yolculuğunu uçakla yapan seyahatseverler, araç kiralayarak gittikleri şehri gezmeyi ve ardından aracı yine havalimanına bırakmayı tercih ediyor.

Enuygun.com'un web sitesinden alınan verilere göre araçların teslim alınarak bırakılacağı noktaların başında Adnan Menderes Havalimanı geliyor. Adnan Menderes Havalimanı'nı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Havalimanı ve Adana Şakirpaşa Havalimanı takip ediyor.

Bayram için en çok kiralanan araç modelleri ise sırasıyla Fiat Egea, Renault Clio, Renault Megane, Renault Symbol ve Peugeot 208 oldu.

Bayram için kiralanmış araçlara en fazla ödenen tutar 8 günlük 6 bin 776 TL, minimum ödenen tutar ise 2 günlük 550 TL oldu.

4-5 günlük kiralama için ortalama ödenen tutar ise 2 bin 150 TL oldu.

Açıklamaya göre, Enuygun.com, kullanıcı dostu ara yüzü, hızlı servisi, ödeme sistemi güvencesiyle kullanıcılara farklı şirketlerin araç alternatiflerini detaylıca karşılaştırıp inceleme fırsatı sunuyor ve İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon ve Adana başta olmak üzere Türkiye'nin 61 şehrinde araç kiralama hizmeti veriyor.

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İstanbul, Tragger, Bayram, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bayram seyahati için araç kiralama 1-17 Nisan'da yoğunlaştı - Son Dakika


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