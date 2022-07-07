Bayram seyahatlerinde tercih uçaktan otobüse kaydı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayram seyahatlerinde tercih uçaktan otobüse kaydı

07.07.2022 13:24
Bayram seyahatlerinde tercih uçaktan otobüse kaydı

obilet.com, şehirler arası ulaşıma yönelik Kurban Bayramı verilerini paylaştı.

obilet.com, şehirler arası ulaşıma yönelik Kurban Bayramı verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otobüs, uçak, feribot bileti ve araç kiralama platformu obilet.com, Kurban Bayramı tatili öncesi bilet satış verilerini açıkladı.

Kullanıcıların seyahat bileti satışı konusunda online kanallara yöneliminde ciddi bir artış yaşandığını gösteren verilere göre, 2021 ve 2022'de Kurban Bayramı tatil periyotları karşılaştırıldığında toplam bilet satışlarında yüzde 60,8'lik artış görüldü.

Uçak bileti fiyatları çok yüksek artış gösterdiği için hava yolu sektörü yolcu kaybı yaşadı ve bu yıl uçak yolcuları otobüs alternatifini değerlendirdi. Uçak bileti satışlarında yüzde 21,1 azalış gözlemlenirken, otobüs bileti satışlarında yüzde 67,8 artış gözlemlendi.

Vatandaşlar İstanbul'a yakın tatil bölgelerini seçti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Obilet Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında, özellikle İstanbul'a yakın Bursa, Balıkesir, Tekirdağ gibi illere olan talebin artış gösterdiğini, bu bölgelere ulaşımın daha kolay olması ve diğer tatil bölgelerine kıyasla ucuz tatil olanakları sunmasının bu değişimdeki temel sebepler olduğu düşündüklerini kaydetti.

Verilen bilgiye göre, bu yıl satış verilerinde dikkati çeken bir diğer unsur ise ailecek yapılan seyahatlerin azalması oldu.

Bilet fiyatlarındaki yüksek orandaki artışların sonucu olarak ailecek gerçekleştirilen toplu seyahatler azaldı ve yerini bireysel seyahatlere bıraktı.

2021'de Kurban Bayramı tatili boyunca 3 ve 4 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilen seyahatler tüm seyahatlerin yüzde 7,1'ini oluştururken, bu yıl bayram dönemi için bu oran yüzde 24'lük düşüşle yüzde 5,4'e kadar geriledi.

YORUMLAR
500
Kars'ta Kurban Bayramı tedbirleri Kars'ta Kurban Bayramı tedbirleri AKO Grup'tan bayramda yola çıkacaklara 'akünüzü kontrol edin' uyarısı AKO Grup'tan bayramda yola çıkacaklara 'akünüzü kontrol edin' uyarısı
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayram seyahatlerinde tercih uçaktan otobüse kaydı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
12:48 Kürsüye çıkan vatandaşların hikayesi sahte mi? İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun eleştirisi, Akşener'i sinirlendirecek
12:35 Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti!
12:17 Brad Pitt zor durumda! İşte yüz körlüğü hastalığı hakkında merak edilenler...
12:15 İsveç'te skandal hareket! Başbakan, milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesine çok sinirlendi
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:34 Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 13:34:30. #1.11#
SON DAKİKA: Bayram seyahatlerinde tercih uçaktan otobüse kaydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement