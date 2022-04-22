Bayram tatili için otobüs yolculuğu yerine araç kiralama tercih ediliyor - Son Dakika
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Bayram tatili için otobüs yolculuğu yerine araç kiralama tercih ediliyor

22.04.2022 11:57
Bayram tatili için otobüs yolculuğu yerine araç kiralama tercih ediliyor

Şehirlerarası otobüs fiyatlarının yüksek olmasından dolayı bayram tatilinde araç kiralama firmalarında oluşan yoğunluk hakkında konuşan Yener Emrah Yağız, "Ramazan ayının ilk haftasından itibaren rezervasyonlar başladı" dedi.

Şehirlerarası otobüs fiyatlarının yüksek olmasından dolayı bayram tatilinde araç kiralama firmalarında oluşan yoğunluk hakkında konuşan Yener Emrah Yağız, "Ramazan ayının ilk haftasından itibaren rezervasyonlar başladı" dedi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte birçok kişi tatil planlarını yapmaya başladı. Hafta sonu ile birleşen 5 günlük bayram tatili için şehir dışı ilk tercih oldu. Sürekli gündemde olan şehirlerarası otobüs biletlerinin yüksek fiyatlarından dolayı vatandaşlar oto kiralamaya yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan ayının ilk haftasından itibaren rezervasyon yoğunluğu başlayan oto kiralama firmalarında araçlar neredeyse tükendi. Kiralama fiyatları ise normal zamana kıyasla bayram için bir miktar yükseldi.

"Ramazan ayının ilk haftasından itibaren rezervasyonlar başladı"

Ortalama 4 kişilik bir ailenin şehir dışı tatili için şehirlerarası otobüsle araç kiralamanın neredeyse aynı fiyatlara geldiğini belirten Eskişehir'de bir oto kiralama firmasının işletmecisi işletmecisi Yener Emrah Yağız, bayram için yoğun talep olduğunu belirtti. Ramazan ayının ilk haftasından itibaren rezervasyon yoğunluğu olduğunu belirten Yağız, şu ifadeleri kullandı:

"Oto kiralamada her bayram olduğu gibi bu bayramda da yoğunluk oluştu. Ramazan Bayramı ile hafta sonunu birleştirerek 5 günlük tatile girecek birçok kişi şehir dışını tercih ediyor. Şehirler arası otobüs biletlerinin fiyatlarının yüksek olmasından dolayı da vatandaş otomobil kiralamayı tercih ediyor. 4 kişilik bir aile Antalya taraflarına gitmek istese toplamda 2 bin lira kadar ödeme yapıyor. Otobüsten indikten sonra şehir içi ulaşıma da ödedikleri tutar cabası. Aile olarak şehir dışına çıkacaklar için araç kiralamak çok daha mantıklı oluyor. İnsanlar il değiştirmese bile şehir içinde akraba ziyaretlerine giderken herkesin araca ihtiyacı oluyor. Bayram için araç kiralamak isteyenler Ramazan ayının ilk haftasından itibaren rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Bayram için neredeyse tüm araçlarımızı kiraladık. Fiyatlar arz talep üzerine düzenlendiği için bayramda farklılıklar oluyor. Normal zamanda günlük 350 lira olan kira bedelini bayramda 500 lira civarlarında belirledik." - ESKİŞEHİR

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Ramazan Bayramı, Eskişehir, Tragger, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayram tatili için otobüs yolculuğu yerine araç kiralama tercih ediliyor - Son Dakika


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