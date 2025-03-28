Bayram tatili pazar gününe denk gelince hesaplama değişti! Cebe daha çok para girecek - Son Dakika
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Ekonomi

Bayram tatili pazar gününe denk gelince hesaplama değişti! Cebe daha çok para girecek

Bayram tatili pazar gününe denk gelince hesaplama değişti! Cebe daha çok para girecek

Üç günlük Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı. Bu karar sonrası çalışanlar ceplerine girecek bayram mesailerini merak ediyor. Bayram tatilinde çalışanlara işverenler, günlük aldığı ücretin iki katı ücret ödemek durumunda. Ancak bu yıl bayramın tatil gününe denk gelmesi nedeniyle hesaplama değişti. Buna göre 30 Mart günü mesai yapan çalışana 2,5 kat mesai ödenmesi gerekiyor.

28.03.2025 11:06
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Ramazan Bayramı bu sene 30-31 Mart, 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak" dedi. 9 günlük tatil kararı sonrası çalışanlar bayram mesailerini merak etmeye başladı.

İŞTE BAYRAM MESAİSİNİN HESAPLAMA YÖNTEMİ

Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücret, bayram mesaisi olarak adlandırılıyor. Mevzuata göre, bayramda çalışan personele günlük ücretinin iki katı ödeme yapılıyor. Hesaplama için çalışanın brüt maaşı 30'a bölünerek günlük kazancı belirleniyor ve bu tutarın iki katı bayram mesaisi ücreti olarak ödeniyor.

ASGARİ ÜCRETLİ TÜM BAYRAM ÇALIŞIRSA 3 BİN 33 LİRA ALIYOR

2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005 TL olarak belirlendi. Bu rakam üzerinden yapılan hesaplamaya göre, bir asgari ücretlinin günlük kazancı 866,85 TL'ye denk geliyor. Bayramda çalıştığında ise bu tutarın iki katı, yani 1.733 TL ödeme alıyor. Bayram tatili süresince (arife günü dahil 3,5 gün) çalışan bir asgari ücretlinin toplam alacağı mesai ücreti 3.033 TL olacak.

BAYRAM MESAİSİ HAFTA SONUNA DENK GELİRSE 2,5 KAT FAZLA HESAPLANIYOR

Eğer bayram tatili hafta sonuna denk gelirse, mesai ücreti 2,5 kat olarak hesaplanıyor. 2025 yılı Ramazan Bayramı'nda arife günü cumartesiye, bayramın ilk günü ise pazara denk geliyor. Bu tarihlerde çalışan bir personel, günlük 1.300 TL ödeme alacak. Böylece hafta sonu mesaisiyle birlikte, bayram boyunca çalışan bir asgari ücretlinin eline 3.683 TL ek mesai ücreti geçecek.

BAYRAMDA FAZLA MESAİ YAPILIRSA MESAİ ÜCRETİ YÜZDE 50 FAZLA ÖDENİR

Bayram tatilinde normal mesai saatinin üzerinde çalışanlara, fazla mesai ücreti ayrıca ödeniyor. Fazla çalışma ücreti, bayram mesai ücretinin yüzde 50 fazlası olarak hesaplanıyor.

İş Dünyası, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayram tatili pazar gününe denk gelince hesaplama değişti! Cebe daha çok para girecek - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • BURAK HANZADE:
    en büyük bankntonla 1 koli yumurta alamıyosun yvşAK daha kalkmış bana akp diyor bundan iyisimi gelecek diyor bundan iyisi annı iksin 7 1 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    evde yatırıp işçinin çalışıp alamadığını memura veriyorlar işçininde gazını almaya bak hem bayram hem pazar olduğu için işe giderseniz 2 kat kazanacaksınız diyorlar 733 lira asgari ücretlinin günlüğü !!!! 8 0 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    hadi yine iyisiniz kölelerin türkçe meali 4 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    kim sanki dört dörtlük mesai ödüyor bunuda haber yapmışlar 0 0 Yanıtla
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