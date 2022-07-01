Bayrama günler kala kapı önüne konan işçilerden Enerya'ya şok suçlama - Son Dakika
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Bayrama günler kala kapı önüne konan işçilerden Enerya'ya şok suçlama

01.07.2022 14:44

Bayrama günler kala kapı önüne konan işçilerden Enerya'ya şok suçlama Haksız bir şekilde işten çıkarıldıklarını öne süren işçiler, Denizli Enerya önünde eylem yaptı Denizli'de yetkili doğalgaz dağıtımı şirketi olan Enerya'nın, Kurban Bayramına sayılı günler kala işten çıkardığı çalışanlar,...

Bayrama günler kala kapı önüne konan işçilerden Enerya'ya şok suçlama

Haksız bir şekilde işten çıkarıldıklarını öne süren işçiler, Denizli Enerya önünde eylem yaptı

DENİZLİ - Denizli'de yetkili doğalgaz dağıtımı şirketi olan Enerya'nın, Kurban Bayramına sayılı günler kala işten çıkardığı çalışanlar, şirketin önüne giderek eylem yaptı. Haksız şekilde işten çıkarıldıklarını öne süren çalışanlar, Enerya'nın "Aç kalacaksınız, iş bulamayacaksınız" diyerek, kendileri üzerinde baskı kurmaya çalıştığını öne sürdü.

Denizli'de doğalgaz dağıtım işlemlerinin yüklenicisi olan Enerya, aralarında 187 Doğalgaz Acil Yardım hattında görevli acil müdahale personelinin de bulunduğu 60'a yakın çalışanı işten çıkardı. İşten çıkarıldıklarını gece yarısı öğrenen çalışanlar, yaklaşık 1 ay önce DİSK'e bağlı Enerji-Sen'e üye olduklarını, firma yetkililerin bu durumu öğrendikten sonra mobing uygulamaya başladığını ileri sürdü. Son olarak dün e-devlet ekranlarından sendika üyeliklerinin kontrol edilmesine izin vermeyen çalışanlar, gece yarısı tek taraflı fesih yöntemiyle işten çıkarıldıkları öne sürdü.

Durum karşısında toplanan ve haksız bir şekilde işten çıkarıldıklarını öne süren işçiler, Enerya'nın önüne giderek eylem yaptı. Bazı parti ve sendikaların destek verdiği eylemde Enerya büyük tepki topladı. 'Direne direne kazanacağız' sloganları atarak yürüyüş yapan işçiler, sıra sıra konuşma yaptı.

"Aç kalacaksınız" deyip baskı uygulamışlar

Bazı işçilerin baskıyla geri çağırıldıklarını belirten ve bayram önü işten çıkarılan Burak Uçar, "Yasal haklarımızı kullanarak sendikaya geçmek istedik. Daha sonra patronlar sendikayı gerekgörmediklerini belirtti. Buna dayanarak e-devletlerimizi istediler. Vermeyenlerinde işten çıkaracaklarını söylediler ve ertesi gün yaklaşık 60 kişiyi çıkardılar. Şuanda 18 kişi kaldık. Diğer arkadaşlarımızın gözünü korkutarak geri aldılar işe. Bizleri 'Aç kalacaksınız' deyip işe çağırdılar tekrardan ama bizi direnmeye devam edeceğiz" dedi. Şirkete 10 yılını verdiğini ve iş kazası geçirdiğini söyleyen Ünsal Ünal, "10 yıldan beri bu şirketteyim. Sendikal haklarımı aradığım için işime son verildi. Kolumda yüzde 20 iş görmezlik raporum var. Mahkeme sürecim devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayrama günler kala kapı önüne konan işçilerden Enerya'ya şok suçlama - Son Dakika

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