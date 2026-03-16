Bayramda Tren Seferleri Artıyor
Bayramda Tren Seferleri Artıyor

16.03.2026 12:00
Ramazan Bayramı'nda YHT ve diğer trenlerde toplam 8,898 kişilik kapasite artışı sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda artan yolcu talebine yanıt vermek için yüksek hızlı tren (YHT), anahat ve bölgesel trenlerde toplam, 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu yazılı açıklamasında, Ramazan Bayram'ında artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde yolcu kapasitesinin arttırıldığını ve yüksek hızlı trenlerde ek seferler gerçekleştirileceğini belirtti.

Ramazan Bayramı'nda artan yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığına işaret eden Uraloğlu, "Ramazan Bayramı'nda, YHT, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplamda, 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı, hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık." ifadelerini kullandı.

YHT'ye 2 bin 898 kişilik 6 ek sefer

Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda 19-22-23 Mart günlerinde ek seferler düzenleyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ankara- İstanbul arasında 3 günde karşılıklı olarak 6 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak. Ayrıca ilave YHT seferleri, Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan ise 17.45'te gerçekleştirilecek"

Anahat ve bölgesel trenlerde 6 bin kişilik ek koltuk

İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine vagon ilavesi yapılacağının altını çizen Uraloğlu, 19 Mart-23 Mart tarihleri arasında anahat ve bölgesel trenlere, toplam 100 vagon ilave ile 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacaklarını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, demiryolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde de vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen ulaşım alternatiflerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Demiryolunda, tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Ekonomi, Ulaşım, Yht, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 13:18:38.
