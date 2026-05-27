30 Mayıs'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

30 Mayıs'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz

27.05.2026 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, 30 Mayıs'a kadar otoyol ve köprülerden ücretsiz geçiş imkanı sunarken, birçok yolda bakım ve yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerden trafik işaretlerine uymaları isteniyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç-Akhisar kavşakları 6-12. kilometrelerinde, 30 Eylül'e kadar, bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten sağlanacak.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü 0-3. kilometrelerinde, 1 Temmuz'a kadar bakım onarım çalışmaları yapılması sebebiyle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun 1-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla 5 Haziran'a kadar sol şerit yol trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanacak.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı diğer şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 4-5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşıma Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Çamlıçatak-Çıldır yolunun 41-46. kilometreleri sağ şeridinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten ve iki yönlü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44-45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yedisu Kavşağı-Merca-Erzurum yolunun 2-4. kilometrelerinde Karasu Köprüsü bakım onarım çalışmaları sebebiyle Erzurum istikametinde sağ şerit ulaşıma kapatıldığından ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 30 Mayıs'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı

08:32
Gazze’de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı
Gazze'de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı
08:25
Kılıçdaroğlu’nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
Kılıçdaroğlu'nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
08:02
Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti “Bayram mesajı“ yanıtı dikkat çekti
Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! "Bayram mesajı" yanıtı dikkat çekti
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 09:44:09. #7.13#
SON DAKİKA: 30 Mayıs'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.