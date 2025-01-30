BBVA CEO'su: Türkiye'deki Enflasyon Düşüşü Garanti'yi Olumlu Etkileyecek - Son Dakika
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Ekonomi

BBVA CEO'su: Türkiye'deki Enflasyon Düşüşü Garanti'yi Olumlu Etkileyecek

BBVA, Türkiye'deki enflasyonun düşmesiyle 2024'te 1 milyar avro kar bekliyor.

30.01.2025 18:17
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Garanti BBVA'nın hakim ortağı İspanyol bankası Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Onur Genç, Türkiye'de enflasyondaki düşüşün Garanti BBVA'yı da olumlu etkileyeceğini söyledi.

BBVA, 2024 yılı sonuçlarını Madrid'deki merkez binasında düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi.

İspanya, Meksika ve Türkiye'de faaliyet gösteren BBVA, 2023'e kıyasla 2024'te yüzde 25 artışla toplam 10 milyar 50 milyon avro (10 milyar 460 milyon dolar) kar açıkladı.

Onur Genç, basın toplantısında Türkiye'deki yüksek enflasyonla ilgili gelen bir soru üzerine, 2024'te Garanti BBVA'da 661 milyon avroluk kar gördüklerini belirtirken "Türkiye'de enflasyonun düşme ivmesinde devam etmesi, faizlerin düşmesi ve döviz rakamlarının iyileşmesi durumunda bunun 1 milyar avroluk bir kara karşılık geleceğini, Türkiye'den çıkmaları için bir neden olmadığını" ifade etti.

Türkiye'de enflasyonun düşmeye devam ettiğini ve BBVA olarak Türkiye'de 2025 yılı enflasyon tahminlerinin yüzde 26,5 olduğunu kaydeden Genç, "Türkiye'de enflasyon düşerse çok iyi sonuçlar elde edeceğiz." dedi.

Genç, Türkiye ve Arjantin'in enflasyondaki düşüşlerin devam etmesi halinde 2027 ya da 2028'de yüksek enflasyondan çıkabileceğini kaydetti.

Tarihinde ilk kez 10 milyar avronun üzerinde kar açıklayan BBVA Başkanı Carlos Torres de, "Faaliyetlerimizin dinamizmi, özellikle İspanya ve Meksika olmak üzere bayilerimizin liderliği sayesinde karımız 10 milyar avroyu aştı. Bu şekilde BBVA'nın toplum üzerindeki olumlu etkisini güçlendiriyoruz. 2025'e iyimserlikle, faaliyet büyümesine yönelik iyi beklentilerle ve mevcut yüksek karlılık seviyelerini koruyarak bakıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BBVA CEO'su: Türkiye'deki Enflasyon Düşüşü Garanti'yi Olumlu Etkileyecek - Son Dakika

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