BDDK, Adil Katılım Bankasının yönetim ve denetimini TMSF'ye devrettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BDDK, Adil Katılım Bankasının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin TMSF'ye devredilmesine karar verdi. BDDK'nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Adil Katılım Bankasının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmesine karar verdi.
BDDK'nin "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Kurul, yaptığı inceleme sonucunda Adil Katılım Bankasının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin TMSF'ye devredilmesine karar verdi.
Kaynak: AA
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