Üye Girişi
BDDK'dan Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Yönetmeliğine ilişkin açıklama - Son Dakika

BDDK'dan Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Yönetmeliğine ilişkin açıklama

01.01.2022 09:38
BDDK'dan Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Yönetmeliğine ilişkin açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmeliği ile bilgi sistemleri denetiminde referans, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketlerinde bilgi sistemleri denetimi süreci, kamu yararını ilgilendiren...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmeliği ile bilgi sistemleri denetiminde referans, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketlerinde bilgi sistemleri denetimi süreci, kamu yararını ilgilendiren kuruluşlarda denetim yapma yetkisi verilen kuruluşlar, BDDK gözetimi ve denetimine tabi banka dışı kuruluşlarda bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapma yetkisinin verilmesi, bilgi sistemleri bağımsız denetim kuruluşları ve denetçiler için sicil uygulamasının getirilmesi gibi bazı değişiklikler getirdi.

BDDK'dan Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmeliğin Resmi Gazete'te yayımlanmasına ilişkin yapılan açıklamada, kurumun bankalarda bilgi sistemleri denetimi gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşlarının uymaları gereken usul ve esasları belirlemek üzere "Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmeliği" hazırladığı ve bunun 31 Aralık 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin (BSEBY) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte, Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ'in yürürlükten kaldırıldığı, bu durumun Yönetmelik kapsamında bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılan denetimlerde esas alınacak hususların yeniden düzenlenmesi ihtiyacını ortaya çıkardığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan 'Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ'in 6 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe girmesi dolayısıyla bu kuruluşlarda gerçekleştirilecek bilgi sistemleri denetimine ilişkin hususların da yönetmelikte düzenlenmesi gerekliliği doğmuştur. Yayımlandığı tarihten günümüze kadar geçen sürede denetim ve gözetim faaliyetleri sırasında temin edilen bilgiler, referans verilen ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler ve sektör ihtiyaçları da dikkate alınarak yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve 'Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik' 31 Aralık 2021 tarih ve 31706 (6. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır."

Açıklamada, Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik ile getirilen temel değişiklikler şöyle sıralandı:

"Bilgi sistemleri denetiminde COBIT referansının kaldırılarak BSEBY'ye referans verilmesi, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketlerinde bilgi sistemleri denetimi sürecinin BSD Yönetmeliğine dahil edilmesi, KGK tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşlarda denetim yapma yetkisi verilen kuruluşlara, BDDK gözetimi ve denetimine tabi banka dışı kuruluşlarda bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapma yetkisinin verilmesi, bilgi sistemleri bağımsız denetim kuruluşları ve denetçiler için sicil uygulamasının getirilmesi, bilgi sistemleri bağımsız denetim kuruluşlarına veri güvenliği konusunda yeni yükümlülükler getirilmesi, bağımsız denetim terminolojinin standardizasyonunun sağlanması kapsamında mümkün olduğu durumlarda KGK tarafından yayımlanan standartlara referans verilmesi."

YORUMLAR
500

Bağımsız denetim, Gazete, Banka, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BDDK'dan Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Yönetmeliğine ilişkin açıklama - Son Dakika Ekonomi


Perihan Savaş'tan 30 yıl sonra bir ilk! Stüdyo ayağa kalkıp alkışladı Perihan Savaş'tan 30 yıl sonra bir ilk! Stüdyo ayağa kalkıp alkışladı         
09:08
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu         
07:21
Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü         
01:00
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü         
21:20
Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı         
20:01
Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı         
18:17
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14

Son Dakika Haberleri
01:33 Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
07:25 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 09:45:38. #1.12#
SON DAKİKA: BDDK'dan Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Yönetmeliğine ilişkin açıklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement