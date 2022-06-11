Ofisfinans Finansman AŞ'ye Faaliyet İzni Verildi - Son Dakika
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Ofisfinans Finansman AŞ'ye Faaliyet İzni Verildi

11.06.2022 09:25
Ofisfinans Finansman AŞ'ye Faaliyet İzni Verildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 Aralık 2021'de kuruluş iznini alan Ofisfinans Finansman A.Ş.'ye faaliyet izni verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 Aralık 2021'de kuruluş iznini alan Ofisfinans Finansman A.Ş.'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'nin, 31863 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kararına göre, Ofisfinans Finansman AŞ'ye, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerin in Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyet izni verildi.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ofisfinans Finansman AŞ'ye Faaliyet İzni Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ofisfinans Finansman AŞ'ye Faaliyet İzni Verildi - Son Dakika
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