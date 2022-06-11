BDDK'nin, 31863 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kararına göre, Ofisfinans Finansman AŞ'ye, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerin in Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyet izni verildi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Ofisfinans Finansman AŞ'ye Faaliyet İzni Verildi - Son Dakika

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