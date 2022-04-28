BDDK'den 6 tasarruf finansman şirketine intibak onayı - Son Dakika
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BDDK'den 6 tasarruf finansman şirketine intibak onayı

28.04.2022 18:09
BDDK'den 6 tasarruf finansman şirketine intibak onayı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler sonucu 6 tasarruf finansman şirketinin intibak taleplerinin uygun görülmesine karar verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler sonucu 6 tasarruf finansman şirketinin intibak taleplerinin uygun görülmesine karar verildi.

BDDK açıklamasına göre, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda 7292 sayılı kanun ile yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin Kurum tarafından yapılacağının hüküm altına alındığı kaydedildi.

BDDK tarafından gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler neticesinde 2 Temmuz 2021 tarihli basın açıklamasında intibak süreci devam ettiği bildirilen Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞ, Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ, Fuzul Gayrimenkul Yatırım AŞ, İmece Yatırım Organizasyon AŞ, Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞ'nin intibak taleplerinin uygun görülmesine karar verildiği belirtildi.

Kanunda düzenlenen usul işlemlerinin tamamlanmasını müteakip mezkur kararın, kanunun 7'nci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde yayımlanmasını teminen Resmi Gazete'ye bildirileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda Kurumumuz tarafından yapılan 12 Mart 2021 tarihli basın açıklamasında, halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürütenlerin 7 Nisan 2021 tarihine kadar Kurumumuza başvuru yapmalarının zorunlu olduğu, 8 Nisan 2021 tarihli basın açıklamasında, hangi şirketlerin intibak talebiyle Kurumumuza başvuruda bulundukları, 2 Temmuz 2021 tarihli basın açıklamasında ise intibak talebiyle Kurumumuza başvuran 21 şirketin intibak taleplerinin reddi ile tasfiyelerine karar verildiği; buna karşılık intibak talebinde bulunan diğer şirketlere ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin ise devam ettiği hususları kamuoyunun bilgilerine sunulmuştu."

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Gayrimenkul, Yatırım, Ticaret, Birevim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BDDK'den 6 tasarruf finansman şirketine intibak onayı - Son Dakika


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