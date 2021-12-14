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BDDK, Emlak Katılım Bankası'na bilgi sistemleri alt yapısı sağlama izni verdi - Son Dakika

BDDK, Emlak Katılım Bankası'na bilgi sistemleri alt yapısı sağlama izni verdi

14.12.2021 08:30
BDDK, Emlak Katılım Bankası'na bilgi sistemleri alt yapısı sağlama izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye varlık kiralama şirketlerine bilgi sistemleri alt yapısı sağlaması konusunda faaliyet izni verilmesi kararlaştırıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye varlık kiralama şirketlerine bilgi sistemleri alt yapısı sağlaması konusunda faaliyet izni verilmesi kararlaştırıldı.

BDDK'nın konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar doğrultusunda, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'e uyum konusunda azami özen göstermesi kaydıyla bağlı ortaklıkları olan varlık kiralama şirketlerine bilgi sistemleri alt yapısı sağlaması faaliyeti yürütebilecek.

Katılım Bankası, Türkiye, Gazete, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BDDK, Emlak Katılım Bankası'na bilgi sistemleri alt yapısı sağlama izni verdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BDDK, Emlak Katılım Bankası'na bilgi sistemleri alt yapısı sağlama izni verdi - Son Dakika
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