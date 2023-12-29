Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), EPS Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararı, EPS Varlık Yönetim AŞ'ye Bankacılık Kanunu ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.

Söz konusu şirkete kuruluş izni, 22 Eylül 2022'de verilmişti.