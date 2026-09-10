BDDK haftalık bülteni, bankacılıkta kredi hacminin 28,1 trilyon liraya çıktığını gösterdi - Son Dakika
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BDDK haftalık bülteni, bankacılıkta kredi hacminin 28,1 trilyon liraya çıktığını gösterdi

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Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 4 Eylül itibarıyla 99 milyar 610 milyon lira artarak 28,1 trilyon liraya yükseldi. Aynı dönemde toplam mevduat 589 milyar 555 milyon lira azalarak 31,8 trilyon liraya indi.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 4 Eylül itibarıyla 28,1 trilyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 4 Eylül itibarıyla 99 milyar 610 milyon lira artarak 28 trilyon 28 milyar 587 milyon liradan 28 trilyon 128 milyar 197 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 589 milyar 555 milyon lira azalarak 32 trilyon 446 milyar 981 milyon liradan 31 trilyon 857 milyar 426 milyon liraya indi.

Tüketici kredileri 3 trilyon 459,5 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 6 milyar 670 milyon lira artarak 3 trilyon 459 milyar 480 milyon liraya yükseldi.

Bu tutarın 830 milyar 233 milyon lirası konut, 41 milyar 517 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 587 milyar 729 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 17 milyar 169 milyon lira artarak 4 trilyon 252 milyar 251 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 18 milyar 329 milyon lira artışla 3 trilyon 469 milyar 172 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 313 milyar 807 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 155 milyar 365 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 17 milyar 244 milyon lira artışla 862 milyar 191 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 650 milyar 821 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 488 milyon lira azalarak 5 trilyon 986 milyar 122 milyon liraya geriledi.

Kaynak: AA

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BDDK haftalık bülteni, bankacılıkta kredi hacminin 28,1 trilyon liraya çıktığını gösterdi - Son Dakika

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