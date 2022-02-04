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BDDK, kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin tebliğde değişiklik yaptı - Son Dakika

BDDK, kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin tebliğde değişiklik yaptı

04.02.2022 12:09
BDDK, kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin tebliğde değişiklik yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ'de değişikliğe gitti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ'de değişikliğe gitti.

BDDK'nın Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, içsel modellerin, belirlenen koşulları taşıyan çift taraflı netleştirme sözleşmesi kapsamındaki kredili menkul kıymet işlemleri için de kullanılabileceği ve düzenlenmiş şartlara aykırılık teşkil edemeyeceği kararlaştırıldı.

Değişiklikle ayrıca bankalar ile karşı taraf arasında marj sözleşmesi olması durumunda elde tutma süresinin de belirlenen riskin marj sürelerine eşit olması gerektiği düzenlendi.

Tebliğ ile "Standart Volatilite Ayarlaması Yaklaşımı" ve "İçsel Tahminlere Dayalı Volatilite Ayarlaması Yaklaşımı"nı düzenleyen maddelerde de düzenlemeye gidildi.

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Gazete, Tebliğ, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BDDK, kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin tebliğde değişiklik yaptı - Son Dakika Ekonomi


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