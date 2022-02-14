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BEE'O Propolis en hızlı büyüyen 100 şirket arasında - Son Dakika

BEE'O Propolis en hızlı büyüyen 100 şirket arasında

14.02.2022 00:58
BEE'O Propolis en hızlı büyüyen 100 şirket arasında

TOBB Türkiye 100 yarışmasında BEE'O Propolis, en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girdi.

TOBB Türkiye 100 yarışmasında BEE'O Propolis, en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girdi. Birçok yeniliğe ve inovatif çalışmaya öncülük ettiklerini vurgulayan firmanın Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Türkiye coğrafyasının en değerli arı ürünlerini tüm dünyaya tanıtmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Hedefimiz Anadolu arı ürünlerini bir dünya markası haline getirmek. Bunu yaparken ülkemizde arıcılığın gelişimi, tarımsal üretim ve ekonomik kalkınma için projeler üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

8 Şubat Salı günü TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen törende en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girdiği için ödül alan BEE'O Propolis, ödül sayısını 39'a çıkarttı. Aldıkları ödülle ilgili konuşan firmanın Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Bu yıl 7.'si düzenlenen TOBB Türkiye 100 yarışmasında arı ürünleri sektöründe 2017-2019 yılları arasında en hızlı büyüyen şirket olduk ve böylece bu ödüle layık görüldük. Bu ödül bizim için çok anlamlı ve gurur verici. Arıcılık ve arı ürünleri alanında yaptığımız çalışmaların değer buluyor olması bizim en önemli motivasyon unsuru. Kovandan Sofraya felsefesiyle yürüttüğümüz yolcuğumuzu yenilikçi vizyonumuzla sürdürmeye devam ediyoruz. Propolis başta olmak üzere, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal; ayrıca arı ürünleri içeren yüzde 100 doğal karışımlar, tabletler, damlalar, spreyler ve cilt bakım ürünleri üretiyoruz. Anadolu arı ürünlerinin besleyici içeriğini tüm Dünya'ya ulaştırmayı hedefliyor ve bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

"Güçlü ekosisteme katkı"

Alınan ödül ve başarıların kurdukları entegre bir yapıya dayandığının altını çizen Dr. Samancı, "Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiğimiz Sözleşmeli Arıcılık Modeli ile tüm arı ürünlerinden ürettiğimiz inovatif katma değerli ürünlerimizi Türkiye dışında Kıbrıs, Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Katar, Fransa, ABD, Almanya, İsveç, Avusturya, Belçika, Hollanda, Suudi Arabistan, İngiltere, Danimarka ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi 17 ülkeye de ihraç ediyoruz. Bu sayede sadece arıcılığa değil aynı zamanda ülkemizin güçlü bir ekosisteme sahip olmasına da katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Amacımız dünya markası haline getirmek"

Amaçlarının arı ürünlerini dünya markası haline getirmek olduğunu vurgulayan Samancı, "Ürünlerimizi Türkiye'de e-ticaret sitemiz üzerinden, 35 bin eczane ve 5 bin perakende satış noktasında tüketicimizle buluştururken aynı başarıyı yurt dışında da sürdürüyoruz. Amerika'da ise e-ticaret sitemiz üzerinden ve marketler üzerinden toplamda 4 bin 500 perakende satış noktasında ürünlerimiz yer alıyor. Biz BEE'O olarak Türkiye coğrafyasının en değerli arı ürünlerini tüm dünyaya tanıtmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Hedefimiz Anadolu arı ürünlerini bir dünya markası haline getirmek. Bunu yaparken ülkemizde arıcılığın gelişimi, tarımsal üretim ve ekonomik kalkınma için projeler üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

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Ekonomik Kalkınma, Türkiye, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BEE'O Propolis en hızlı büyüyen 100 şirket arasında - Son Dakika Ekonomi


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