BEGD'ye yeni yönetim

Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği'nde (BEGD) Olağan Genel Kurul gerçekleştirildi. Nurullah Nuri Yavuz başkanlığında yeni yönetim oluşturuldu.

Bursa'da 2015 yılında gazeteci Orhan Çelik'in başkanlığında kurulan BEGD'nin Olağan Genel Kurulu, 19 Şubat cumartesi günü, Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) lokalinde gerçekleştirildi. Divan başkanlığını gazeteci Sinan Tunç'un yaptığı genel kurulda Nurullah Nuri Yavuz, başkanlığa seçilirken yeni yönetim oluşturuldu. BEGD yeni yönetiminde Y. Can Topaktaş, Kenan Kibar, Ferruh Varanoğlu, Fatma Demir Altıok, Sercan Uslubaş, Necat Kırbulut, Birgül Uysal ve Semih Aydın yer aldı.

BEGD'nin geride kalan faaliyet dönemi hakkında değerlendirme yapan Nurullah Nuri Yavuz, "Göreve geldiğimiz Şubat 2019'dan salgının patlak verdiği Mart 2020'ye kadar çeşitli organizasyonlara imza attık. Kentsel dönüşüm sürecinin tüm paydaşlarının katılımıyla bir panel gerçekleştirdik. Bursa'da aktif birçok sanayici ve iş insanı derneği ile ortak toplantılar düzenledik. Kamu idareleri başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşu ziyaret ettik. Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) ile iş birliği protokolü imzaladık. Farklı somut proje ve programlar için hazırlık yapıyorduk ki salgın şartlarının tüm sosyal ve çalışma hayatına egemen olmasıyla çalışmalarımızı rafa kaldırmak zorunda kaldık. Birçok sivil yapı gibi biz de 2020 ve 2021 yılını içe kapalı geçirdik" diye konuştu.

BEGD'de 2022-2024 dönemine ilişkin hedefleri paylaşan Yavuz, "Bu dönemde salgın şartlarının normalleşmesi ümidiyle 2019 yılında planladığımız programa ilave olarak birçok çalışma yapmayı arzuluyoruz. Turizm, kentsel dönüşüm, eğitim ve iklim gibi başlıklar başta olmak üzere birçok konuda panel düzenlemeyi; sivil toplum paydaşlarıyla ortak toplantılar organize etmeyi, kamu idaresi ve kuruluşlar ile temas kurmayı, meslek ve meslektaş sorunları için yetkili mercilerle iletişim sağlamayı, Bursa kent hafızasına ve kent kimliğine fayda sağlayacak izler bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

BEGD Genel Kurulu'na katılan tüm meslektaşlarına teşekkür eden Yavuz, genel kurul sonrası tebriklerini ileten tüm isimlere de şükranlarını dile getirdi. - BURSA