Üye Girişi
BEGD'ye yeni yönetim - Son Dakika

BEGD'ye yeni yönetim

22.02.2022 11:32
BEGD'ye yeni yönetim

Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği'nde (BEGD) Olağan Genel Kurul gerçekleştirildi.

Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği'nde (BEGD) Olağan Genel Kurul gerçekleştirildi. Nurullah Nuri Yavuz başkanlığında yeni yönetim oluşturuldu.

Bursa'da 2015 yılında gazeteci Orhan Çelik'in başkanlığında kurulan BEGD'nin Olağan Genel Kurulu, 19 Şubat cumartesi günü, Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) lokalinde gerçekleştirildi. Divan başkanlığını gazeteci Sinan Tunç'un yaptığı genel kurulda Nurullah Nuri Yavuz, başkanlığa seçilirken yeni yönetim oluşturuldu. BEGD yeni yönetiminde Y. Can Topaktaş, Kenan Kibar, Ferruh Varanoğlu, Fatma Demir Altıok, Sercan Uslubaş, Necat Kırbulut, Birgül Uysal ve Semih Aydın yer aldı.

BEGD'nin geride kalan faaliyet dönemi hakkında değerlendirme yapan Nurullah Nuri Yavuz, "Göreve geldiğimiz Şubat 2019'dan salgının patlak verdiği Mart 2020'ye kadar çeşitli organizasyonlara imza attık. Kentsel dönüşüm sürecinin tüm paydaşlarının katılımıyla bir panel gerçekleştirdik. Bursa'da aktif birçok sanayici ve iş insanı derneği ile ortak toplantılar düzenledik. Kamu idareleri başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşu ziyaret ettik. Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) ile iş birliği protokolü imzaladık. Farklı somut proje ve programlar için hazırlık yapıyorduk ki salgın şartlarının tüm sosyal ve çalışma hayatına egemen olmasıyla çalışmalarımızı rafa kaldırmak zorunda kaldık. Birçok sivil yapı gibi biz de 2020 ve 2021 yılını içe kapalı geçirdik" diye konuştu.

BEGD'de 2022-2024 dönemine ilişkin hedefleri paylaşan Yavuz, "Bu dönemde salgın şartlarının normalleşmesi ümidiyle 2019 yılında planladığımız programa ilave olarak birçok çalışma yapmayı arzuluyoruz. Turizm, kentsel dönüşüm, eğitim ve iklim gibi başlıklar başta olmak üzere birçok konuda panel düzenlemeyi; sivil toplum paydaşlarıyla ortak toplantılar organize etmeyi, kamu idaresi ve kuruluşlar ile temas kurmayı, meslek ve meslektaş sorunları için yetkili mercilerle iletişim sağlamayı, Bursa kent hafızasına ve kent kimliğine fayda sağlayacak izler bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

BEGD Genel Kurulu'na katılan tüm meslektaşlarına teşekkür eden Yavuz, genel kurul sonrası tebriklerini ileten tüm isimlere de şükranlarını dile getirdi. - BURSA

YORUMLAR
500
BEGD'ye yeni yönetim BEGD'ye yeni yönetim Bursa'da karısını öldüren sanık için akıl sağlığı raporu bekleniyor Bursa'da karısını öldüren sanık için akıl sağlığı raporu bekleniyor Son dakika haberi | Bursa'da 39 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Son dakika haberi | Bursa'da 39 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Orhan Çelik, Cumartesi, Ekonomi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BEGD'ye yeni yönetim - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:33 Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf herkesi çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
11:32 Kadın cinayetlerine çözüm için "idam" isteyen Bahçeli, Tarkan'ın şarkısını da "kumpas" olarak niteledi!
11:29 Dünya basını Ukrayna'nın kararı için: Putin kan dökülecek dedi ve savaşın yolunu açtı
11:19 Altın fiyatları son iki ayın zirvesini gördü: 845 TL
11:19 Ukrayna-Rusya gerilimi doları fırlattı: 13,76
11:16 Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!
23:10 Engelli kızı alıkoymuştu, öperken kameraya çekti, şimdi ise inkar ediyor
10:02 Bu zamanda kardeşine bile güvenmeyeceksin! 115 bin TL borç yaptı, evine icra geldi
10:57 Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele görüntülendi!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:39:21. #1.11#
SON DAKİKA: BEGD'ye yeni yönetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement