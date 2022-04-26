Beko-Konda iş birliğinde "İstihdamda ve Girişimcilikte Kadın" araştırması yapıldı - Son Dakika

Beko, kadınları girişimciliğe teşvik etmek ve bayi ekosisteminde kadın temsiliyetini artırmak amacıyla başlattığı 100 Kadın Bayi Projesi 3. yılını geride bırakırken Konda iş birliği ile Türkiye çapında İstihdam ve Girişimcilikte Kadın başlıklı kapsamlı bir araştırma yaptırdı.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, araştırma sonuçları Kadının İşi, Kadının Gücü adlı etkinlikte paylaşıldı.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Arçelik Global İletişim Direktörü Zeynep Özbil'in araştırma sonuçlarını değerlendirdiği etkinlikte, Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel, Beko Eskişehir Bayisi Nilgün Küçükçavdar ve Big Chef Kurucu Ortağı Gamze Cizreli kadınların girişimcilikte karşılaştığı zorluklar, ihtiyaçlarının yanı sıra başarı hikayelerini paylaştı.

Araştırma istihdama kadınların katılımı, değişen toplumsal algı ve girişimcilikle ilgili önemli sonuçlar ortaya koydu. 32 ilde 2 bin 789 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, girişimci kadınlarla derinlemesine görüşmeler de yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, kadınların sadece çalışan olarak değil, lider, girişimci, işinin patronu olarak da ekonomiye katılması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Ebiçlioğlu, "Kalkınma ancak hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin benimsenmesi ile mümkün olabilir. Araştırmanın bizi en memnun eden bulgularından biri kadınların girişimcilik konusundaki başarılı performansını doğrulaması oldu. Araştırmaya katılan kadınların kurdukları işleri devam ettirme oranı yüzde 73 ile erkeklerden daha yüksek. Beko 100 Kadın Bayi projemizle de kadınların girişimcilikteki başarısını gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

2021 yılında bölgesel ciro şampiyonu bayilerinden birinin kadın olduğunu, bayi teşkilatında birden fazla mağazası olan kadınların bulunduğunu belirten Ebiçlioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yolculuğa çıkarken projemize sembolik olarak 100 Kadın Bayi ismini verdik ama bu bir başlangıçtı. Projeye yoğun ilgi doğru yolda ilerlediğimizi gösterdi. 3 yılda 5 binin üzerinde başvuru aldık. Kadın bayi mağaza sayımız 79'a ulaşarak bayii teşkilatımızı daha da güçlendirdiler. Bu yıl sonunda 100 bayiye ulaşmayı hedefliyoruz. Beko'nun bugün 1200'ün üzerinde bayisi ve mağazası bulunuyor. Proje öncesi kadın bayi oranımız yüzde 1 bile değildi. Bugün yüzde 7'ye ulaşan Beko kadın bayi oranımızı 2026 yılına kadar yüzde 25'e çıkartarak, her 4 bayimizden birisinin kadın olmasını hedefliyoruz. Bu projenin bir diğer olumlu yanı da, girişimci kadın bayilerimizin istihdamda da kadına daha fazla imkan sağladığını görmek oldu."

"Arçelik'te istihdamda yüzde 26 olan kadın oranını 2030 yılına kadar yüzde 35'e çıkartmayı hedefliyoruz"

Arçelik Global İletişim Direktörü Zeynep Özbil ise Arçelik'in teknoloji ve Ar-Ge alanındaki lider pozisyonu ve global operasyon ağının, kadının güçlenmesi konusunda sorumluluğunu artırdığını vurgulayarak, Arçelik'te istihdamda yüzde 26 olan kadın oranını 2030 yılına kadar yüzde 35'e, yüzde 19 olan yönetici oranını ise yüzde 30 çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.

Kadınların istihdama katılımıyla ilgili sonuçlara dikkat çeken Özbil, şunları kaydetti:

"Araştırmamız kadınların çalışma hayatına katılımı yönünde olumlu bir seyir olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların çoğu kadınların istihdama katılımının artmasını destekliyor. Ancak hala kat edilmesi gereken çok mesafe var. TÜİK verileriyle benzer şekilde katılımcılar arasında çalışanların sadece yüzde 29'unu kadınlar oluşturuyor. Araştırmamıza katılanların çoğu kadınların çalışma hayatına katılımının artmasıyla toplumun daha sağlıklı hale geleceğine inanıyor. Kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak için teşvikler oluşturulmasını destekliyor. Girişimci kadınlarla yapılan derinlemesine görüşmelerde ise kadınların adım atmaya cesaretlendirilmesinin ve rol modellerin önemini görüyoruz. Beko 100 Kadın Bayi projemizde de girişimci kadınların kendine güvenmesi, cesaretlendirilmesi ve kadınların birbirlerine destek vermesinin önemine tanık olduk."

Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır da Türkiye'nin kalkınması için nüfusun yarısını oluşturan kadınların erkeklerle adil ve eşit eğitim imkanlarına sahip olması, istihdama ve hayata eşit katılımı gerektiğini belirtti.

Tüm toplumsal algı, ahlaki ve kültürel dirençlere rağmen kadının istihdama katılımı hayata bakışını olumlu anlamda değiştiğini belirten Ağırdır, "Evin içinde de yaşam kalitesi ve huzur artıyor. Kadınların çalışma hayatına katılımıyla toplumun daha sağlıklı hale geleceğine, kadının çalışma hayatına katılımı için teşvikler geliştirilmesi gerektiğine, Türkiye siyasetinde daha çok kadının yer alması gerektiğine ve eşit ücret uygulamasının gerekliliğine kadınlar daha çok katılıyor. Çalışan kadınlar tüm önermeleri en çok destekleyen kesim." değerlendirmesinde bulundu.

Ağırdır, sözlerine şöyle tamamladı:

"Araştırma mevcut durum ne olursa olsun kadınların eşitlik konusunda geleceğe umutla baktığını ortaya koyuyor. Değişen dünyanın, dönüşen toplumsal kabullerin kadınlar için daha fazla özgürlük ve eşitlik getireceğine inanç bir hayli fazla. Çünkü genç kuşak kadınların kendi nesillerinden daha bilinçli, daha eşitlikçi olduklarını düşünüyorlar. Kadınlar Beko 100 Kadın Bayi Projesi'ni sadece maddi kaynak olarak görmüyorlar, kadınlara böyle bir imkan sunulmasının manevi olarak da kaldıraç etkisi olduğu konuşmalardan ortaya çıkıyor."