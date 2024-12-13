Belçika'da Ekonomik Politikalar Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Belçika'da Ekonomik Politikalar Protesto Edildi

Belçika\'da Ekonomik Politikalar Protesto Edildi

Belçika'da binlerce çalışan, yeni hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto etti.

13.12.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da çalışanlar, yeni kurulacak hükümet için yapılan müzakerelerdeki ekonomi ve vergi politikalarına karşı protesto düzenledi.

Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısı üzerine binlerce kişi, Brüksel Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

Göstericiler, Belçika'da kurulması beklenen yeni hükümetin uygulaması öngörülen kemer sıkma politikaları, ekonomik önlemler ve vergilendirme sistemine karşı eylem yaptı.

İşçi sendikaları temsilcileri, Adalet Sarayı karşısındaki meydana platform kurarak, sosyal haklarda kesinti yapılmaması gerektiğine dikkati çeken konuşmalar gerçekleştirdi.

Sendikalarının renklerini taşıyan yeşil, kırmızı, turuncu, mavi mont ve bereler giyen protestocular, ülkede uygulanması söz konusu olan ekonomi politikalarına karşı sloganlar attı.

"Yaşasın sosyal güvenlik", "vergide adaletsizliği durdurun", "milyonerleri vergilendirin", yazan afişler asan göstericiler, çalışanların hak kaybına uğramasına karşı çıktı.

Sendikaların yayımladığı bildiride, Noel tatili döneminin yaklaştığı anımsatılarak, "Gelecekteki hükümetin bizim için hazırladığı hediyeler hiç güzel değil." ifadesi kullanıldı.

Yeni hükümetin, yüksek maliyetli, adaletsiz ve verimsiz vergi önlemleri uygulayacağı belirtilen bildiride, kemer sıkma politikalarının kamu hizmetlerine zarar vereceği belirtildi.

Bildiride, sosyal güvenlikle ilgili kesintilerin özellikle hasta ve emeklilerin olumsuz etkileneceğinin altı çizilerek, asgari emeklilik maaşında yapılacak değişikliğin de kabul edilemeyeceğine işaret edildi.

Yeni tedbirler çerçevesinde ülkede çalışma koşullarının kötüleşeceği, gece ve hafta sonu mesai ücretinin biteceği ifade edilen bildiride, temel ürünlerdeki vergi artışının da hayat pahalılığını artıracağı vurgulandı.

Bildiride, yeni hükümetin önlemlerinin faturayı yine çalışanlara çıkaracağı, serveti olanların ise bundan muaf tutulacağı belirtildi.

Bu arada, Belçika'da haziran ayında yapılan seçimin ardından hükümet kurma çalışmaları halen devam ediyor.

Koalisyon hükümeti kurulmasına yönelik müzakereler, kamu borcu ile bütçe açığını azaltacak çeşitli kemer sıkma politikalarını içeren federal sosyal reform önerisi etrafında sürüyor.

Söz konusu sosyal reform ile çalışanların bazı sosyal haklarını kaybedeceği ön görülüyor.

Kaynak: AA

Politika, Hükümet, Brüksel, Belçika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belçika'da Ekonomik Politikalar Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
14:48 A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
20:35 AK Parti grubu da ’evet’ dedi İBB’nin borçlanma talepleri onaylandı AK Parti grubu da 'evet' dedi! İBB'nin borçlanma talepleri onaylandı
20:23 Trump sinyali verdi Netanyahu’nun bir numarası değişebilir Trump sinyali verdi! Netanyahu'nun bir numarası değişebilir
20:00 Esad düşerken ’Esad’la görüşülmeli’ demişti Özgür Özel kendini böyle savundu Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu
19:50 Esad rejimin kalesi olarak görülen Lazkiye’de halk kutlamalar için sokaklara döküldü Esad rejimin kalesi olarak görülen Lazkiye'de halk kutlamalar için sokaklara döküldü
19:34 CHP’nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP’ye eleştiri CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP'ye eleştiri
19:25 Hollanda’da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun Hollanda'da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 15:54:43. #1.11#
SON DAKİKA: Belçika'da Ekonomik Politikalar Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.