Belçika\'da Ekonomik Politikalar Protesto Edildi

Ekonomi

Belçika'da çalışanlar, yeni kurulacak hükümet için yapılan müzakerelerdeki ekonomi ve vergi politikalarına karşı protesto düzenledi.

Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısı üzerine binlerce kişi, Brüksel Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

Göstericiler, Belçika'da kurulması beklenen yeni hükümetin uygulaması öngörülen kemer sıkma politikaları, ekonomik önlemler ve vergilendirme sistemine karşı eylem yaptı.

İşçi sendikaları temsilcileri, Adalet Sarayı karşısındaki meydana platform kurarak, sosyal haklarda kesinti yapılmaması gerektiğine dikkati çeken konuşmalar gerçekleştirdi.

Sendikalarının renklerini taşıyan yeşil, kırmızı, turuncu, mavi mont ve bereler giyen protestocular, ülkede uygulanması söz konusu olan ekonomi politikalarına karşı sloganlar attı.

"Yaşasın sosyal güvenlik", "vergide adaletsizliği durdurun", "milyonerleri vergilendirin", yazan afişler asan göstericiler, çalışanların hak kaybına uğramasına karşı çıktı.

Sendikaların yayımladığı bildiride, Noel tatili döneminin yaklaştığı anımsatılarak, "Gelecekteki hükümetin bizim için hazırladığı hediyeler hiç güzel değil." ifadesi kullanıldı.

Yeni hükümetin, yüksek maliyetli, adaletsiz ve verimsiz vergi önlemleri uygulayacağı belirtilen bildiride, kemer sıkma politikalarının kamu hizmetlerine zarar vereceği belirtildi.

Bildiride, sosyal güvenlikle ilgili kesintilerin özellikle hasta ve emeklilerin olumsuz etkileneceğinin altı çizilerek, asgari emeklilik maaşında yapılacak değişikliğin de kabul edilemeyeceğine işaret edildi.

Yeni tedbirler çerçevesinde ülkede çalışma koşullarının kötüleşeceği, gece ve hafta sonu mesai ücretinin biteceği ifade edilen bildiride, temel ürünlerdeki vergi artışının da hayat pahalılığını artıracağı vurgulandı.

Bildiride, yeni hükümetin önlemlerinin faturayı yine çalışanlara çıkaracağı, serveti olanların ise bundan muaf tutulacağı belirtildi.

Bu arada, Belçika'da haziran ayında yapılan seçimin ardından hükümet kurma çalışmaları halen devam ediyor.

Koalisyon hükümeti kurulmasına yönelik müzakereler, kamu borcu ile bütçe açığını azaltacak çeşitli kemer sıkma politikalarını içeren federal sosyal reform önerisi etrafında sürüyor.

Söz konusu sosyal reform ile çalışanların bazı sosyal haklarını kaybedeceği ön görülüyor.