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Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor - Son Dakika

Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor

28.01.2022 15:39
Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor

Belçika'da ocak ayı için değerlendirilen enflasyon yüzde 7,59'la 1983 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye yükseldi. Ülke genelinde enflasyon artışını en fazla tetikleyen etken enerji fiyatlarındaki artış oldu.

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin ocak ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Belçika'da aralık ayında yüzde 5,71 olan enflasyon, ocakta yüzde 7,59'a ulaştı. Böylece, enflasyon 1983 yılından bu yanan ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Ülkede, çekirdek enflasyon ise ocakta yüzde 2,98'e çıktı.

ENFLASYONDAKİ ARTIŞI EN FAZLA ENERJİ FİYATLARI TETİKLEDİ

Ocak ayında en önemli fiyat artışları elektrik, doğal gaz, ekmek, tahıl ürünleri, yakıt, sağlık sigortası, içecekler, kalorifer yakıtı, et ve süt ürünlerinde gerçekleşti. Ülkede enflasyon artışını en fazla tetikleyen unsur ise enerji fiyatlarındaki yükseliş oldu.

ENERJİDEKİ FİYAT ARTIŞI YÜZDE 60'I AŞTI

Enerjideki fiyat artış oranı yüzde 60,86'yı bulurken, bunun ocak ayı enflasyonuna katkısı yüzde 4,97 düzeyinde gerçekleşti. Belçika'da 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 70,8, doğal gaz fiyatları yüzde 153,7, kalorifer yakıtı yüzde 47,1 ve diğer yakıtlar ise yüzde 25,4 arttı.

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Enflasyon, Belçika, Enerji, Ocak, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor - Son Dakika
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