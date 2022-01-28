Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin ocak ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Belçika'da aralık ayında yüzde 5,71 olan enflasyon, ocakta yüzde 7,59'a ulaştı. Böylece, enflasyon 1983 yılından bu yanan ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Ülkede, çekirdek enflasyon ise ocakta yüzde 2,98'e çıktı.

ENFLASYONDAKİ ARTIŞI EN FAZLA ENERJİ FİYATLARI TETİKLEDİ

Ocak ayında en önemli fiyat artışları elektrik, doğal gaz, ekmek, tahıl ürünleri, yakıt, sağlık sigortası, içecekler, kalorifer yakıtı, et ve süt ürünlerinde gerçekleşti. Ülkede enflasyon artışını en fazla tetikleyen unsur ise enerji fiyatlarındaki yükseliş oldu.

ENERJİDEKİ FİYAT ARTIŞI YÜZDE 60'I AŞTI

Enerjideki fiyat artış oranı yüzde 60,86'yı bulurken, bunun ocak ayı enflasyonuna katkısı yüzde 4,97 düzeyinde gerçekleşti. Belçika'da 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 70,8, doğal gaz fiyatları yüzde 153,7, kalorifer yakıtı yüzde 47,1 ve diğer yakıtlar ise yüzde 25,4 arttı.