Belçika'da enflasyon rekor seviyeyi korudu - Son Dakika
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Belçika'da enflasyon rekor seviyeyi korudu

28.07.2022 13:43
Belçika'da enflasyon rekor seviyeyi korudu

Belçika'da enflasyon, temmuzda yüzde 9,62 ile 1982 yılından beri ölçülen en yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdü.

Belçika'da enflasyon, temmuzda yüzde 9,62 ile 1982 yılından beri ölçülen en yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdü.

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin temmuz ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Belçika'da haziran ayında yüzde 9,65 olan enflasyon, temmuzda yüzde 9,62 oldu. Böylece ülkede enflasyon, 1982'den bu yanan ölçülen en yüksek seviyelerde kalmaya devam etti.

Belçika'da son aylarda zirve yapan enflasyon en son 40 yıl önce benzer seviyelere çıkmıştı.

Ülkede, haziran ayında yüzde 5,07 olan çekirdek enflasyon ise temmuzda yüzde 5,49'a yükseldi.

Temmuz ayında en önemli fiyat artışları uçak bileti, konaklama, sigorta, et, elektrik, süt ürünleri, kalorifer yakıtı ve otomobillerde gerçekleşti.

Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Enerjideki fiyat artışı yüzde 49,11'i buldu. Enerji ürünlerinin temmuz ayı enflasyonuna katkısı yüzde 4,34 düzeyinde gerçekleşti.

Belçika'da temmuz ayında 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 44,7, doğal gaz fiyatları yüzde 97 ve kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 68,9 arttı.

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Kaynak: AA

Belçika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belçika'da enflasyon rekor seviyeyi korudu - Son Dakika

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