Belçika'da Havalimanı Grevi: Tüm Uçuşlar İptal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'da Havalimanı Grevi: Tüm Uçuşlar İptal

05.03.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 Mart'ta Brüksel ve Charleroi havalimanlarında grev nedeniyle tüm gidiş seferleri iptal edildi.

Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların grevi nedeniyle 12 Mart'ta gidiş yönlü planlanan bütün seferler iptal edildi.

Brüksel Havalimanı yönetimi, 12 Mart Perşembe günü ülke genelinde grev yapılacağını, havalimanında çalışan çok sayıda güvenlik personeli ve bagaj görevlisinin de buna katılacağını açıkladı.

Grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda ciddi aksamaların yaşanmasının öngörüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, söz konusu tarihte gidiş yönlü yolcu seferlerinin yapılmayacağı bildirildi.

Açıklamada, hava yolu firmalarının uçuşu iptal olan yolcularla seçenekleri konusunda iletişime geçeceğine işaret edilerek, söz konusu tarihte gidiş yönlü seferler için havalimanına gelinmemesi istendi.

Gidiş yönlü yolcu uçuşları iptal edildiğinden, geliş uçuşlarında da iptallerin söz konusu olabileceği kaydedilen açıklamada, bütün yolculara seferlerinin durumlarını sıklıkla kontrol etmeleri önerildi.

Belçika'daki Charleroi Havalimanı'nın konuyla ilgili açıklamasında da 12 Mart'ta sendikaların grev düzenleyeceği, bu nedenle havalimanında operasyonların güvenli biçimde devamını sağlayacak sayıda personel olmayacağı aktarıldı.

Açıklamada, grev nedeniyle Charleroi Havalimanı'nda 12 Mart'ta planlanan tüm uçuşların iptal edildiği, hava yolu firmalarının planlı seferi olan yolcularla yeniden rezervasyon veya iade konusunda iletişime geçeceği bildirildi.

Belçika genelinde 12 Mart'ta işçi sendikaları grev düzenleyecek. Greve, toplu taşımayı da içeren çeşitli sektörlerden yoğun katılım bekleniyor.

Sendikalar, federal hükümetin emeklilik ve istihdama yönelik planlarını ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

Ülkede demir yolu çalışanları da 8-11 Mart arasında grev planlıyor.

Kaynak: AA

Charleroi, Ekonomi, Brüksel, Belçika, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belçika'da Havalimanı Grevi: Tüm Uçuşlar İptal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:01:43. #7.13#
SON DAKİKA: Belçika'da Havalimanı Grevi: Tüm Uçuşlar İptal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.