Belçika'nın dondurduğu Rus varlığı miktarı 50 milyar avroya ulaştı

Belçika, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımlar çerçevesinde Rusların 50 milyar avronun üzerindeki fonunu dondurdu.

Belçika yerel basınına göre, ülke hazinesine bağlı birimler, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesindeki Rus kişi, şirket ve kurumların tespit edilen varlıklarını dondurmaya devam ediyor.

Belçika'da şimdiye kadar aralarında Rus politikacı ve oligarkların da yer aldığı 1.229 kişi ile 110 kuruluşa ait nakit ve hisse senedi gibi finansal varlık donduruldu.

Bu kişi, şirket ve bankaların hesaplarına erişimleri engellendi.

Yaptırımlar çerçevesinde ülkede şimdiye kadar 50,5 milyar avroluk Ruslara ait fon dondurulmuş oldu.

Belçika, Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri toplam 217,1 milyar avroluk finansal işlemi de bloke etti.

AB'nin, savaş nedeniyle Rusya'yı hedef alan, mal varlıklarının dondurulması, seyahat ve fon yasağını içeren yaptırımlar listesinde binin üzerinde kişi ve 100'den fazla kuruluş bulunuyor.

Listede, ülkenin büyük bankaları ve şirketleri ile çok sayıda iş insanı, devlet görevlileri ve siyasiler yer alıyor.