Belçika Tihange 1 Reaktörünü 10 Yıl Uzatıyor

Belçika'da hükümet, 1 Ekim'de kapanması planlanan Tihange 1 nükleer reaktörünün faaliyet süresinin 10 yıl daha uzatılması için çalışmalara başlayacak.

Yerel basında yer alan habere göre, Belçika federal hükümeti, ülkedeki nükleer enerji santrallerinin faaliyet sürelerinin uzatılması için hazırlıklar yapıyor.

Bu kapsamda hükümet, daha önce faaliyet süresinin 10 yıl uzatılmasına karar verilen Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin çalışma sürelerinin 20 yıla uzatılmasını, 1 Ekim'de tamamen devre dışı kalması planlanan Tihange 1 reaktörünün de 10 yıl daha çalışmasını istiyor.

Bunun için Enerji Bakanı Mathieu Bihet, enerji şirketleri Engie-Electrabel ve EDF-Luminus'la, Tihange 1'in faaliyet süresinin uzatılmasına yönelik görüşmelere başlayacak.

Ayrıca, Tihange 1'in faaliyet süresinin uzatılması için ek nükleer güvenlik önlemleri alınması ve şebekenin uygun hale getirilmesi gerekiyor.

Belçika hükümeti, Rusya- Ukrayna Savaşı öncesinde nükleer güç santrallerinin faaliyetine 2025'te son verilmesi için plan hazırlamıştı. Ancak enerji kriziyle Belçika, elektrik arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025'te kapatmayı planladığı en son inşa edilen Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar vermişti.

Belçika'da bu yıl başında göreve gelen hükümet, yeni nükleer santraller inşa ederek ve eski reaktörlerin faaliyet sürelerini uzatarak bu alandan elektrik üretim kapasitesini artırmaya yönelik plan hazırlamıştı.???????