Belediyenin şirketleri marka tescili aldı - Son Dakika
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Belediyenin şirketleri marka tescili aldı

06.03.2022 09:07
Belediyenin şirketleri marka tescili aldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mutfak Sanatları Merkezi ve Erguvan Sosyal Tesisi marka tescil belgesi almaya hak kazandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mutfak Sanatları Merkezi ve Erguvan Sosyal Tesisi marka tescil belgesi almaya hak kazandı.

Düzce Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden birisi olan BELTUR, markalarını tescillemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Bahçeşehir bölgesinde bulunan Erguvan Sosyal Tesisleri ve Mutfak Sanatları Merkezi'nin isimleri marka tescil belgesi almaya hak kazandı. - DÜZCE

Belediyenin şirketleri marka tescili aldı

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Ev hanımları yeni tatlar keşfediyor Ev hanımları yeni tatlar keşfediyor

Düzce Belediyesi, Erguvan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Belediyenin şirketleri marka tescili aldı - Son Dakika


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