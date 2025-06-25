Bellona, Süper Marka Unvanını Aldı!

Bellona, İngiltere merkezli marka değerlendirme kuruluşu Superbrands tarafından hazırlanan Superbrands Türkiye 2024-2025 Araştırması kapsamında, Türkiye'nin süper markaları arasında yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, marka, kalite, yenilikçilik, müşteri sadakati ve sürdürülebilirlik alanlarındaki başarılı performansıyla Superbrands Mührü'nü kullanmaya hak kazanan sınırlı sayıdaki markalardan biri oldu.

Superbrands Türkiye Seçici Kurul Üyeleri ile The Nielsen Company işbirliğinde yürütülen araştırmada, Türkiye genelinde gerçekleştirilen anket ve değerlendirmeler sonucunda bu yıl 150 marka "Süper Marka" unvanı almaya hak kazandı. Bellona da bu özel listeye mobilya sektöründen giren güçlü markalar arasında yer aldı.

Superbrands Türkiye Ödül Töreni, iş, medya ve marka dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Bellona adına ödülü, Pazarlama Direktörü Volkan Yücedağ teslim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bellona Pazarlama Direktörü Volkan Yücedağ, Bellona olarak yalnızca ürün kaliteleriyle değil, tasarımdaki yenilikçi bakış açıları, global pazarlardaki güçlü duruşları ve müşteri memnuniyetine verdikleri önemle de fark yarattıklarını belirtti.

Yücedağ, "Superbrands tarafından bu özel ödüle layık görülmek, markamızın sektördeki liderliğini ve tüketici nezdindeki güvenilirliğini bir kez daha tescillemiştir. Bu başarıyı, bize inanan müşterilerimize ve özveriyle çalışan Bellona ailesine ithaf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de mobilya sektöründeki liderliğini sürdüren Bellona, aynı zamanda dünya genelinde 55'ten fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla da uluslararası alanda adından söz ettiriyor. 350 bin metrekareyi aşan üretim alanı, yıllık 5 milyonun üzerindeki üretim kapasitesi ve çevreye duyarlı üretim anlayışıyla Bellona, kalite, inovasyon ve sürdürülebilirliği bir araya getiren bir dünya markası olma yolunda ilerliyor.