Benlerin Takibi Önemli

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Umut Mert Yıldırım, çocukluk döneminde görülen benlerin çoğunlukla doğal bir gelişim sürecinin parçası olduğunu ancak bazı ben türlerinin düzenli takip gerektirdiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, çocukluk döneminde ortaya çıkan benler çoğu zaman doğal bir gelişim sürecinin parçası kabul edilse de her ben aynı özellikleri taşımıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, benlerin, cilde rengini veren melanosit hücrelerinin kümelenmesiyle oluştuğunu belirtti.

Bir kişinin hayatı boyunca kaç bene sahip olacağının büyük ölçüde genetik olduğunu aktaran Yıldırım, güneş ışığı gibi çevresel faktörlerin, benlerin sayısını ve boyutunu artırabileceğini kaydetti.

Yıldırım, özellikle çocukluk döneminde yoğun güneş maruziyeti ve güneş yanıklarının ben gelişimini tetikleyebileceğine dikkati çekti.

Benlerin iki gruba ayrıldığını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Doğumda ya da ilk iki yaşta ortaya çıkan benlere doğumsal ben diyoruz. Bunlar genellikle daha büyük ve daha koyu renklidir. Bazıları çok geniş alanları kaplayabilir, bunlara dev doğumsal ben adını veriyoruz. Çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan edinsel benlerde ise kanserleşme riski neredeyse yoktur. Çocuk büyüdükçe cilt de büyür. Buna paralel olarak benlerin de büyümesini bekleriz. Özellikle ergenlik döneminde hormonal değişikliklere bağlı olarak benlerde boyut ve renk değişikliği görülebilir. Bu durum çoğu zaman endişe verici değildir." ifadelerini kullandı."

Yıldırım, ailelerin dikkatli olması gereken durumlara değinerek, "Eğer bir ben kısa sürede hızlı büyüyorsa, belirgin renk değişikliği gösteriyorsa, kanama, yara, kaşıntı gibi bulgular varsa mutlaka dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. Ayrıca 'çirkin ördek yavrusu' dediğimiz, çocuğun diğer benlerinden belirgin şekilde farklı olan benler riskli kabul edilir. Dev doğumsal benler ve spitz nevüs adı verilen özel ben türlerinde kansere dönüşme riski bulunuyor. Bu benlerin düzenli takip edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Şüpheli benlerin dermoskopi ile değerlendirildiğini belirten Yıldırım, gerekli görülen durumlarda biyopsi ile beni alıp incelemeye gönderdiklerini aktardı.

Yıldırım, erken teşhis sayesinde olası risklerin önüne geçmenin mümkün olduğunu kaydederek, "Çocuklar özellikle yaz aylarında şapkasız ve güneş koruyucusuz dışarı çıkarılmamalı. Güneş yanıklarından mutlaka kaçınılmalı. Şüpheli bir durum varsa gecikmeden dermatoloji uzmanına başvurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.