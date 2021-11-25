Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor

Dolar kurundaki hızlı yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Doların 23 Kasım tarihinde 13.50 lirayla rekor kırması sonrası dün benzin, motorin ve LPG'ye büyük bir zam geldi. Benzinin fiyatı 1 lira 2 kuruş, motorinin fiyatı 1 lira 6 kuruş, oto gazın fiyatı ise 65 kuruş arttı. Zam bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

BAE'DEN TÜRKİYE'YE 10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Dün yıllar sonra Türkiye'ye gelen BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye ile BAE 9 anlaşmaya imza attı. Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır" dedi.

ZİYARETLE BİRLİKTE DOLAR GERİLEDİ

Ziyaret öncesi 13.20 seviyelerinde gezen dolar, ziyaretle birlikte 11.60'lara kadar geriledi. Dolar daha sonra 12 lira seviyelerinde dengelendi. Dolardaki düşüş sonrası herkes akaryakıt fiyatlarına yapılan 1 liralık zamların geri çekilmesini bekledi.

İNDİRİM BEKLENİRKEN BİR ZAM DAHA GELİYOR

Dolardaki yükselişten dolayı gelen zam, kurun düşmesiyle geri çekilmesi beklenirken gelen haber vatandaşları daha da kızdıracak. İndirim beklentisinin aksine bugün bir zam daha gündeme geldi. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre; benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, oto gaza ise 25 kuruş daha zam geliyor.