Benzine 2,8 Lira Zam Geliyor

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Benzine, bu gece yarısı 2,8 lira zam bekleniyor. Bu tutarın, yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacak, yüzde 75'i pompaya yansıyacak. Buna göre pompaya yansıyacak zam tutarı 1,56 lira. Sektör kaynakları, küresel piyasalarda motorin fiyatlarının da yükseldiğine işaret ederek, "Motorin zammı da kapıda" dedi.

Benzine, bu gece yarısı 2,8 lira zam bekleniyor. Bu tutarın, yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacak, yüzde 75'i pompaya yansıyacak. Buna göre, pompaya yansıyacak zam tutarı 1,56 lira. Sektör kaynakları, küresel piyasalarda motorin fiyatlarının da yükseldiğine işaret ederek, "Motorin zammı da kapıda" dedi.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik, Brent petrol ve küresel piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarının artmasına yol açtı. Brent petrol 84-85 dolara, ABD Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) 78-799 dolara çıktı.

Sektör kaynakları, bu gelişmelere bağlı olarak benzine yeni bir zam daha göründüğünü belirterek, "Benzine, bu gece yarısı 2,8 lira zam bekleniyor. Bu tutarın, yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacak, yüzde 75'i pompaya yansıyacak. Pompaya yansıyacak zam tutarı 1,56 TL" dedi.

Sektör kaynakları, küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatlarının da yükseldiğine işaret ederek, "Bu yükseliş devam ederse hafta içinde motorine de zam gelebilir. Bu aşamada tutar söylemek mümkün değil" diye konuştu.

Kaynaklar, benzinde olduğu gibi motorinde de olası zammın yüzde 25'inin ÖTV'den karşılanacağını, kalan tutarın zam olarak pompa satış fiyatlarına yansıyacağını vurguladı.