Benzine bu kez 25 kuruş indirim geldi - Son Dakika
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Benzine bu kez 25 kuruş indirim geldi

23.06.2022 00:26

Son dönemde üst üste gelen akaryakıt zamları sonrası bu kez indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim geldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen akaryakıt zamlarının ardından bu kez indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 25 kuruş düştü.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından İstanbul'da 27.51'den satılan benzinin litresi 27.26'ya geriledi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 27.63'ten 27.38'e geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Benzine bu kez 25 kuruş indirim geldi - Son Dakika


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