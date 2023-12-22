 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam - Son Dakika
Üye Girişi

Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün benzine gelen zammın ardından bu gece yarısı itibarıyla motorinin fiyatı da 1 lira 62 kuruş arttı.

22.12.2023 - 00:13,  Güncelleme: 00:19
Abone Ol

Uzun bir süredir son 5 ayın en düşük seviyesi olan 72-74 dolar aralığında seyreden brent petrol, Kızıldeniz'de artan gerilim nedeniyle yükselişe geçti. Brent petrolün 79 dolara çıkmasıyla akaryakıta peş peşe zam gelmeye başladı. Geçtiğimiz gün benzine gelen 1 lira 49 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı itibarıyla motorinin fiyatı da 1 lira 62 kuruş arttı.

İSTANBUL'DA 37, İZMİR'DE 38 LİRAYA ÇIKTI

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 37 lira 16 kuruşa, Ankara'da 37 lira 78 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 3 kuruşa çıktı.

Benzinin ardından bir zam da motorine geldi

İNDİRİMLER YERİNİ ZAMLARA BIRAKTI

Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle motorine 7 Aralık Perşembe günü 1 lira 34 kuruş, 8 Aralık Cuma günü ise 88 kuruşluk bir indirim gelmişti. 9 Aralık Cumartesi günü ise benzinin litresi 1 lira 65 kuruş ucuzlamıştı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle indirimler yerini zamlara bıraktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam
YORUMLAR (1)
  • günahkar kisi5: Bu ülkeden bir cacık olmaz.. Yanıtla 0 0

Ulaşım, Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam - Son Dakika


00:15
Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi
00:13
Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam
23:44
Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
23:40
Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi
22:51
Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34
CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
22:21
İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı
21:41
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi

Son Dakika
00:15 Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi
00:13 Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam
23:44 Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
23:40 Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi
22:51 Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34 CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
22:21 İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı
21:41 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35 Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:19 Parkta boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile öldürüp intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 00:45:24. #1.13#
SON DAKİKA: Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement