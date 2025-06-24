Bera Holding Yenilenebilir Enerjiye 21.5 Milyon Dolar Yatırım Yaptı

Bera Holding, sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda tüm işletmelerinde enerji tüketimini yenilenebilir kaynaklardan karşılama hedefiyle, yenilenebilir enerji alanındaki toplam yatırım tutarını 21,5 milyon doların üzerine çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılı yatırım yılı ilan eden Bera Holding, bu ay 6 milyon dolarlık ilave güneş enerjisi santrali (GES) kurulum anlaşmaları yaptı. Şirket, son 20 günde bağlı iştirakleri olan Divapan, Koveka ve MPG AŞ için toplam 15,6 megavat gücünde dört ayrı GES anlaşması imzaladı.

Şirket, yeni tesislerin devreye alınmasıyla yıllık 25 bin 500 megavatsaat ek üretimle 16 bin ton karbon salımının önüne geçileceğini bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, bu yıl yeşil enerji yatırımlarına öncelik verdiklerine ve tüm işletmelerin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak istediklerine dikkati çekerek, "Enerji arzının küresel anlamda büyük riskler taşıdığı bu dönemde grubumuza bağlı şirketlerin ihtiyacı olan elektriği üretmesi, sadece üretim maliyetlerini optimize etmiyor aynı zamanda operasyonel bağımsızlığımızı da artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Bera Holding'in yeni sözleşmeleri kapsamında grubun en büyük GES'i olacak 10,2 megavatlık yatırımla yılda yaklaşık 16 bin 500 megavatsaat elektrik üretimi hedeflendiğini bildirdi.

Konya'nın Sarayönü ilçesindeki araziye inşa edilmesi planlanan ve 3,8 milyon dolarlık yatırımın tamamlanmasıyla, Divapan'ın Düzce fabrikasının elektrik ihtiyacının yüzde 50'si yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak.

Grubun bir diğer şirketi olan Koveka (Konya ve Karaman Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ) tarafından ise Konya'nın Ilgın ilçesinde 4 megavat kapasiteli GES kurulumu için 1,5 milyon dolarlık ek yatırım anlaşması yapıldığını aktaran Şahin, "İlgili projenin 2025 içinde tamamlanarak üretime geçmesi ve yıllık yaklaşık 6 bin 600 megavatsaat elektrik üretimiyle Tekirdağ fabrikamızın elektrik ihtiyacının yüzde 88'inin yenilenebilir enerjiden karşılanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Bera Holding'in bu yatırımlar ile yenilenebilir enerjiye yapmış olduğu toplam yatırım tutarı 21,5 milyon doları aşmış olacak. 44 megavat toplam kurulu güce ulaşan holding, yıllık 65 bin megavatsaat üretim ile tüm grubun elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını yenilenebilir enerjiden karşılayacak. Gerçekleştirilen bu yatırımlarla 5 bin 750 ağacın karbondioksit tüketimine eşdeğer tutarda, 41 bin ton karbon salımının da önüne geçilecek.