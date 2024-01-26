 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Berberlerde Fiyat Artışı: Saç ve Sakal Tıraşı Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Berberlerde Fiyat Artışı: Saç ve Sakal Tıraşı Fiyatları Yükseldi

İstanbul'da yeni yıl ile birlikte berberlerde fiyat artışları yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 150-200 lira olan saç ve sakal tıraşı fiyatları, bu yıl 250-500 lira arasında değişiyor. Berberler, artan kira, elektrik, su ve çalışan ücretleri gibi giderlerin fiyatlara yansıdığını belirtiyor. Müşteriler ise bu artışları anlayışla karşılıyor.

Berberlerde Fiyat Artışı: Saç ve Sakal Tıraşı Fiyatları Yükseldi
26.01.2024 - 14:24,  Güncelleme: 14:24
Abone Ol

Berberlerde yeni yıl ile birlikte fiyat artışları görülmeye başladı. İstanbul'da geçtiğimiz yıl 150-200 lira bandında olan saç ve sakal tıraşı fiyatları, bu yıl 250-500 lira arasından değişiyor. Berber fiyatları semtlere göre değişiklik gösteriyor.

Kira, elektrik, su, çalışan ücretleri gibi giderlerde yaşanan artış berberlere de yansıdı. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında 150 lira civarında olan saç kesim fiyatları, bu yıl 300-400 liraya kadar ulaştı. İstanbul'da bazı semtlerde bu rakam daha da yükseklere çıkabiliyor. Sakal kesim fiyatları da 100-200 lira civarında değişiyor. Saç ve sakalını kestirmek isteyen bir kişi 250 ile 500 lira arasında bir rakamı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Berberler fiyat artışlarının dükkan kiraları ve genel zamlardan kaynaklandığını ifade etti.

Fiyat artışlarıyla ilgili konuşan berber Göktuğ Buğra Togel, "Hayat pahalılığından dolayı biz de bu halkaya takıldık. En başta kiralar, elektrik ve su fiyatları artırmamıza etki ediyor. Müşterilerimiz de genel fiyat artışlarının farkında bizim fiyatlarımıza da anlayış gösteriyorlar. Farklı semtlerde berber hizmeti fiyatları değişiyor, bu da kira farklılıklarından kaynaklanıyor. Saç ve sakal tıraşı fiyatımız 350 lira ve bu rakamı artıracağız. Üç ay ve altı ayda bir fiyatımızı revize edebiliyoruz. Geçtiğimiz yıl saç sakal tıraşı ücretimiz 250 liraydı" ifadelerini kullandı.

Şükrücan Develi oğlu vatandaş ise "Esnaf arkadaşlara da hak vermeye başladık. Maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı berberlerdeki zamları da doğal karşılıyorum. Geçen sene saç ve sakal için 200 lira ödüyordum, bu sene baya artış oldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul, İstanbul, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Berberlerde Fiyat Artışı: Saç ve Sakal Tıraşı Fiyatları Yükseldi - Son Dakika


14:52
Ajda Pekkan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı Ajda Pekkan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:06
Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun? Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02
Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var

Son Dakika
14:52 Ajda Pekkan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
13:44 Jürgen Klopp sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını resmen ilan etti
13:30 Tayland'da Ayı Saldırısından Kurtulan Turist Kolunu Keserek Kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:24:45. #1.11#
SON DAKİKA: Berberlerde Fiyat Artışı: Saç ve Sakal Tıraşı Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement