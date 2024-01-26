Berberlerde Fiyat Artışı: Saç ve Sakal Tıraşı Fiyatları Yükseldi

Berberlerde yeni yıl ile birlikte fiyat artışları görülmeye başladı. İstanbul'da geçtiğimiz yıl 150-200 lira bandında olan saç ve sakal tıraşı fiyatları, bu yıl 250-500 lira arasından değişiyor. Berber fiyatları semtlere göre değişiklik gösteriyor.

Kira, elektrik, su, çalışan ücretleri gibi giderlerde yaşanan artış berberlere de yansıdı. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında 150 lira civarında olan saç kesim fiyatları, bu yıl 300-400 liraya kadar ulaştı. İstanbul'da bazı semtlerde bu rakam daha da yükseklere çıkabiliyor. Sakal kesim fiyatları da 100-200 lira civarında değişiyor. Saç ve sakalını kestirmek isteyen bir kişi 250 ile 500 lira arasında bir rakamı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Berberler fiyat artışlarının dükkan kiraları ve genel zamlardan kaynaklandığını ifade etti.

Fiyat artışlarıyla ilgili konuşan berber Göktuğ Buğra Togel, "Hayat pahalılığından dolayı biz de bu halkaya takıldık. En başta kiralar, elektrik ve su fiyatları artırmamıza etki ediyor. Müşterilerimiz de genel fiyat artışlarının farkında bizim fiyatlarımıza da anlayış gösteriyorlar. Farklı semtlerde berber hizmeti fiyatları değişiyor, bu da kira farklılıklarından kaynaklanıyor. Saç ve sakal tıraşı fiyatımız 350 lira ve bu rakamı artıracağız. Üç ay ve altı ayda bir fiyatımızı revize edebiliyoruz. Geçtiğimiz yıl saç sakal tıraşı ücretimiz 250 liraydı" ifadelerini kullandı.

Şükrücan Develi oğlu vatandaş ise "Esnaf arkadaşlara da hak vermeye başladık. Maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı berberlerdeki zamları da doğal karşılıyorum. Geçen sene saç ve sakal için 200 lira ödüyordum, bu sene baya artış oldu" dedi. - İSTANBUL