Bereket Sigorta'dan "Kritik Hastalıklar Sigortası" - Son Dakika
Üye Girişi

Bereket Sigorta'dan "Kritik Hastalıklar Sigortası"

12.08.2022 09:10
Bereket Sigorta'dan "Kritik Hastalıklar Sigortası"

Bereket Sigorta, yeni ürünü Kritik Hastalıklar Sigortası ile 18-65 yaş arası bireylerin kalp krizi, kanser, felç, körlük ve böbrek yetmezliği durumları ile karşı karşıya kalması durumunda toplu tazminat ödemesi ile hastalıkla mücadele döneminde güvence sağlıyor.

Bereket Sigorta, yeni ürünü Kritik Hastalıklar Sigortası ile 18-65 yaş arası bireylerin kalp krizi, kanser, felç, körlük ve böbrek yetmezliği durumları ile karşı karşıya kalması durumunda toplu tazminat ödemesi ile hastalıkla mücadele döneminde güvence sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun 6 farklı teminat seçimi ile sigortalıların hizmetine sunulan Kritik Hastalıklar Sigortası, en sık görülen ve yaşamsal riskler taşıyan hastalıkları kapsıyor.

18-65 yaş arası herkesin faydalanabileceği Kritik Hastalıklar Sigortası kapsamında ana teminatlara ek olarak sigortalılar, yılda 1 kez ücretsiz check-up hizmeti, psikolojik danışmanlık hizmeti, diyetisyen danışmanlık hizmeti ve mamografi hizmeti de alabiliyor.

YORUMLAR
500
Trafik Sigortası Primlerine Yüzde 20 Zam Yapıldı Trafik Sigortası Primlerine Yüzde 20 Zam Yapıldı Zorunluk trafik sigortası primlerinde aylık artış oranı yüzde 4.75'e çıkarıldı Zorunluk trafik sigortası primlerinde aylık artış oranı yüzde 4.75'e çıkarıldı
Kaynak: AA

Kalp Krizi, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bereket Sigorta'dan 'Kritik Hastalıklar Sigortası' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
12:29 Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:24 Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 12:58:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bereket Sigorta'dan "Kritik Hastalıklar Sigortası" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement