Bergama, Aliağa ve Menemen ticaret odaları bir araya geldi

Bergama Ticaret Odası (BERTO), Aliağa Ticaret Odası (ALTO) ve Menemen Ticaret Odası (MENEMENTO) yönetim kurulları, "Kuzey İzmir Ticaret Odaları Ortak Sorun ve Çözüm Önerileri" başlıklı istişare toplantısı düzenledi.

Menemen Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya BERTO Başkanı Fikret Ürper, MENEMENTO Başkanı İzzet Süsoy ve ALTO Başkanı Ömer Ertürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Bölgenin ortak sorun ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda açıklamalarda bulunan Ürper, bölgede kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin (BASBAŞ) pek çok sektörde binlerce kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Bölgedeki vasıfsız işçilerin vasıflı hale getirilmesi için meslek liselerinin önemine değinen Ürper, "Bunu da donanımlı bir meslek lisesi ile çok hızlı bir şekilde sağlayabiliriz. Bölgemiz için hep birlikte bu tür adımları hızlı bir şekilde atmalıyız." dedi.