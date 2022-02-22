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Bergama Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Topal, BERTO'yu ziyaret etti - Son Dakika

Bergama Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Topal, BERTO'yu ziyaret etti

22.02.2022 10:46
Bergama Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Topal, BERTO'yu ziyaret etti

Bergama Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Topal, "Vergi Haftası" etkinlikleri kapsamında, Bergama Ticaret Odası (BERTO) Başkanı Fikret Ürper'i makamında ziyaret etti.

Bergama Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Topal, "Vergi Haftası" etkinlikleri kapsamında, Bergama Ticaret Odası (BERTO) Başkanı Fikret Ürper'i makamında ziyaret etti.

Topal'a ziyaretinde, müdür yardımcıları Ali Özgür Söğüt ile Bülent Yılmaz da eşlik etti.

BERTO Başkanı Ürper, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Devletin kendinden beklenen görevleri yerine getirip halka hizmet edebilmesi ve kamu harcamalarını karşılayabilmesi için verginin büyük önem taşıdığını kaydeden Ürper, tüm camianın Vergi Haftası'nı kutladı.

Ziyarette, bölgenin ekonomik durumu da değerlendirildi.???????

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Vergi Haftası, Mustafa Topal, Ticaret, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bergama Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Topal, BERTO'yu ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi


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