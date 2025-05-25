Berkant Ezer\'den Ardahan\'a Yeni Federasyon

Ankara Serhat Ardahan Federasyonu Başkanı Berkant Ezer, "Birlik ve beraberlik için çıktığımız bu yolda, Ardahan'a ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Başkan Ezer, basın mensuplarıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, Ardahan derneklerinin tek bir çatı altında birleşmesi gerektiğini ifade eden Ezer, "Ankara Serhat Ardahan Federasyonunu kurma amacımız mevcut federasyonun asli görevinin dışında hareket etmesidir" dedi.

Ardahan için birlikte hareket etmek gerektiğini ifade eden Ezer, dernek başkanlarını eleştirerek, "Ankara Ardahan Dernekler Federasyonu, Ardahan için şu ana kadar hiç bir olumlu çalışma içerisinde bulunmamıştır. Ben ve ekibim bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yeni bir oluşum için yola çıktık ve Ankara Serhat Ardahan Federasyonu'nu kurduk. Bizim amacımız Ardahan'ın sorunlarını birlikte çözmek. Biz yeni bir derneğiz ve yönetimimizle birlikte Ardahan için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - ARDAHAN