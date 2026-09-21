Berlin'de InnoTrans 2026'da 70 Türk firması raylı sistem teknolojisini sergileyecek - Son Dakika
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Berlin'de InnoTrans 2026'da 70 Türk firması raylı sistem teknolojisini sergileyecek

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InnoTrans 2026, yarın Berlin'de açılarak 25 Eylül'e kadar sürecek; 60 ülkeden 3 bin 100'den fazla firma katılacak. Fuarda 70 Türk firması yerli raylı sistem teknolojilerini sergileyecek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da açılışa katılacak.

Berlin'de iki yılda bir düzenlenen Avrupa'nın en büyük uluslararası ulaşım teknolojileri, sistemleri ve araçları fuarı InnoTrans, mobilitenin geleceğini yapay zeka, otomasyon, alternatif tahrik sistemleri ve altyapının dijitalleşmesi ekseninde yeniden şekillendirmek üzere yarın kapılarını açmaya hazırlanıyor.

InnoTrans 2026, 25 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. 60 ülkeden 3 bin 100'den fazla firmanın ulaşım teknolojisinde yeni ürünlerini sergileyeceği fuarı yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor.

Bu yıl fuarda, cihazların kendisinden çok, yazılımlar ve sistemlerin birbirine bağlanması (entegrasyonu) ön plana çıkıyor.

Genişletilen AI Mobility Lab kapsamında katılımcılar, yapay zeka, robotik, veri işleme ve siber güvenlik çözümlerini stantlarında sergileyecek.

Fuar kapsamında ayrıca ilk kez "AI on Track" hackathonu düzenlenecek.

Kamu taşımacılığı segmentinde yer alan 414 firma ise otonom araçlar ve dijital biletleme sistemleriyle bilişim ve ulaşım sektörlerinin entegrasyonuna odaklanıyor.

Ray üstünde 113 araç vitrine çıkıyor

Fuarın 3 bin 500 metrelik açık hava ray hattında 17 ülkeden 113 yeni nesil araç sahne alıyor. Hidrojen ve batarya ile çalışan çevreci lokomotifler açık alanda sergilenecek.

Gece yolculuklarını daha konforlu ve ekonomik hale getirmeyi hedefleyen yeni nesil gece treni kabin konseptleri de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Milyarlarca avroluk altyapı ve modernizasyon pazarı

Fuar, Avrupa pazarında modernizasyon ihtiyacının en yüksek olduğu döneme denk geliyor. Avrupa ulaşım sektörünün son raporlarına göre, Avrupa'da demir yolu hatları ve istasyonlar için 546 milyar avroluk yatırım ihtiyacı bulunurken bu durum üreticiler için sinyalizasyon, elektrifikasyon ve dijital kontrol teknolojilerinde büyük bir pazar kapısı açıyor.

Öte yandan, fuar süresince şirketlerin insan kaynakları yöneticileri, demir yolu sektörüne yeni girecek genç profesyonellerle bir araya gelerek kariyer planlamalarına yönelik soruları yanıtlayacak.

Türkiye'nin yerli ulaşım teknolojileri Berlin'de sahneye çıkıyor

Bu yıl 15'incisi düzenlenen ve 30. yıl dönümünü kutlayan fuara, TCDD'nin yanı sıra ulaşım sektöründe faaliyet gösteren Kardemir, Sarkuysan, Gürmak ve Bozankaya'nın da aralarında bulunduğu 70 Türk firması katılıyor.

Türk şirketleri, raylı sistem mühendisliğindeki yerli üretim kabiliyetlerini Avrupa sahnesinde sergileyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın, InnoTrans fuarının resmi açılışına katılması planlanıyor. Boyraz'ın, fuarda Türk şirketlerinin stantlarını gezerek çeşitli firmaların yetkilileri ile görüşmeler yapması bekleniyor.

Kaynak: AA
Osman BoyrazTeknolojiEtkinlikEkonomiUlaşımBerlinEylülSon Dakika

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