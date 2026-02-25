Berlin İstasyonu'nda Yürüyen Merdiven Sorunu - Son Dakika
Berlin İstasyonu'nda Yürüyen Merdiven Sorunu

25.02.2026 00:56
Berlin Merkez Tren İstasyonu'ndaki 52 yürüyen merdivenden 27'si teknik arızalar nedeniyle kapalı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Merkez Tren İstasyonu'nda (Hauptbahnhof) bulunan 52 yürüyen merdivenden 27'sinin, teknik arızalar nedeniyle hizmet dışı kalmaya devam ettiği bildirildi.

Deutsche Bahn (Alman Demiryolları) tarafından yapılan açıklamada, yürüyen merdivenlerin tahrik sistemindeki dişlilerde teknik kusurlar saptandığı belirtildi.

Sistemler üzerindeki incelemelerin tamamlandığı ve temel sorunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu istasyonda 52 yürüyen merdivenden 27'sinin, teknik arızalar nedeniyle hizmet dışı kalmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Yürüyen merdiven tahrik sistemindeki arızalı dişliler, sistemlerin güvenli şekilde çalışmasını imkansız kılıyor," ifadesi kullanılarak, güvenliğin en üst öncelik olduğu vurgulandı.

Yedek parçaların üretici firma tarafından teslim edilmesinin ardından şanzıman değişim işlemlerine başlanacağı bildirilen açıklamada, kesin bir takvim paylaşılmadı.

Açıklamada, bu süreçte Berlin Merkez Tren İstasyonu'ndaki aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşayan yolculara yardımcı olmak amacıyla Deutsche Bahn bünyesindeki gönüllüler ve servis personelinin istasyonda kesintisiz destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

Almanya'nın en yoğun ulaşım merkezlerinden biri

Günlük ortalama 330 bin yolcu ve ziyaretçiyi ağırlayan Berlin Merkez Tren İstasyonu, Almanya'nın en yoğun ulaşım merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Bu arada yaklaşık bir hafta önce, belirli bir modeldeki 2 yürüyen merdivenin çalışma sırasında aniden durması üzerine Deutsche Bahn, güvenlik gerekçesiyle Berlin Merkez Tren İstasyonu'nda 48, Berlin Südkreuz İstasyonu'nda ise 10 üniteyi hizmet dışı bırakmıştı.

Yapılan detaylı teknik kontrollerin ardından Berlin Merkez Tren İstasyonu'ndaki 21 ünite yeniden işletime alınırken, 27 ünitenin kapsamlı onarıma ihtiyaç duyduğu anlaşıldı.

Ülke genelinde 130 yürüyen merdiven etkilendi

Teknik sorun sadece Berlin ile sınırlı kalmadı. Deutsche Bahn; Köln/Bonn Havalimanı, Frankfurt, Dresden, Essen, Hamburg ve Düsseldorf dahil olmak üzere Almanya genelindeki çeşitli istasyonlarda toplam 130 yürüyen merdiveni kontrol amaçlı devre dışı bıraktı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Berlin, Ulaşım

