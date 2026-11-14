BES fonları haftalık yüzde 1,05, yatırım fonları ortalama yüzde 0,70 değer kazandı

BES fonları haftalık yüzde 1,05, yatırım fonları ortalama yüzde 0,70 değer kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,70, BES fonları yüzde 1,05 değer kazandı. Yatırım fonlarında en yüksek getiri yüzde 2,62 ile Hisse Senedi Fonları'nda, en düşük getiri yüzde -2,96 ile Kıymetli Maden Fonları'nda kaydedildi.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,70, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise yüzde 1,05 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,62 ile Hisse Senedi Fonları kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 2,96 ile Kıymetli Maden Fonları kategorisinde gerçekleşti.
BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 2,87 ile Endeks kategorisinde görülürken, en düşük getiri yüzde -3,01 ile Kıymetli Madenler kategorisinde kaydedildi.
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren Adet
|Yatırım Fonları
|0,70
|1560
|409
|Borsa Yatırım Fonları
|1,92
|30
|6
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,05
|69
|16
|Fon Sepeti Fonları
|-0,05
|60
|35
|Hisse Senedi Fonları
|2,62
|173
|17
|Karma ve Değişken Fonlar
|1,06
|144
|37
|Katılım Fonları
|0,19
|86
|24
|Kıymetli Maden Fonları
|-2,96
|0
|28
|Para Piyasası Fonları
|0,39
|70
|12
|Serbest Fon
|0,61
|958
|240
|Haftalık Emeklilik Fonları
|Emeklilik Fonları
|1,05
|342
|58
|Başlangıç Fonları
|0,71
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|0,32
|36
|9
|Değişken
|1,57
|107
|12
|Devlet Katkısı
|2,21
|12
|0
|Endeks
|2,87
|4
|0
|Fon Sepeti Fonu
|0,28
|17
|6
|Hisse Senedi
|2,51
|41
|1
|Karma
|0,35
|8
|5
|Katılım
|1,00
|40
|5
|Kıymetli Madenler
|-3,01
|0
|20
|OKS Katılım
|0,89
|24
|0
|OKS Standart
|1,37
|10
|0
|Para Piyasası
|0,65
|13
|0
|Standart
|1,35
|13
|0
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|1,89
|3
|0
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?