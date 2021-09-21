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Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika

Yatırım fonu istatistikleri

21.09.2021 16:22
Yatırım fonu istatistikleri, System.String[]

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,11353179173
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1671637
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,2531724
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,4579178
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,36832558
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0539336
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,8514140
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0536360
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Fon Sepeti Fonları, Bireysel Emeklilik, Katılım Fonları, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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