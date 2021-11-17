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BES fonu istatistikleri - Son Dakika

BES fonu istatistikleri

17.11.2021 15:58
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,79 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,79 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,79253131121
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,9452502
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,96660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,3029326
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,151093672
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,3727621
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,2315150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0415150
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Fon Sepeti Fonları, Bireysel Emeklilik, Katılım Fonları, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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