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BES fonu istatistikleri - Son Dakika

BES fonu istatistikleri

02.12.2021 14:45
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,72 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,72 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)1,7224522421
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,93523319
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları2,63660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,2129290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,991051041
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,9727261
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,7913130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0413130
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Fon Sepeti Fonları, Bireysel Emeklilik, Katılım Fonları, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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