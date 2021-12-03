Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,21 375 338 36 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları 0,32 15 13 2 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,11 89 77 12 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,05 72 66 6 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,25 37 26 10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 1,09 70 66 4 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,12 42 41 1 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,08 12 12 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,04 38 37 1 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız!

Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e imzayı atıyor

Kasiyerin kafasına silah dayadı! Marketteki soygun anları saniye saniye kamerada

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!

Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi

Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi

Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın