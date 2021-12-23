BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 2,73 değer kaybetti.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-2,73
|245
|13
|232
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-3,24
|52
|3
|49
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-4,30
|6
|0
|6
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-4,05
|29
|0
|29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|-1,87
|105
|2
|103
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|-2,06
|27
|1
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-3,74
|13
|0
|13
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,00
|13
|7
|6
Kaynak: AA
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